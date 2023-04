Domenica tutti in granata Poi il bagno di folla in città

La festa più attesa, desiderata e sognata sarà presto realtà. Basterà aspettare fino a domenica, quando in occasione della gara con l’Imolese (fischio d’inizio alle 14,30) lo stadio ‘Città del Tricolore’ si vestirà interamente di granata per celebrare una storica vittoria del campionato che proietterà la squadra di Diana nella prossima Serie B. Per rendere ancora più suggestiva la cornice, il pubblico è caldamente invitato ad indossare una maglia di colore granata che creerebbe un colpo d’occhio con pochi, pochissimi precedenti. La prevendita, sia al ‘Reggiana Store’ che sulle piattaforme di Vivaticket e in tutti i punti autorizzati, sta proseguendo a gonfie vele e se si considerano anche gli abbonati, possiamo già affermare che sono attese ben più di diecimila persone. Numeri probabilmente destinati a crescere visto anche perchè il club ha introdotto prezzi popolari per l’occasione. Al termine dell’incontro il presidente di Lega Pro Matteo Marani consegnerà nelle mani di capitan Paolo Rozzio la coppa della Serie C e poi potrà partire la seconda parte della festa. Una volta svolte le interviste di rito e il cambio negli spogliatoi, tutta la Reggiana sfilerà poi in circonvallazione arrivando fino al centro cittadino. Quello che attende Pellegrini e compagni è quindi un vero e proprio bagno di folla atteso da decenni, perché la festa del 20 luglio 2020, tra mille restrizioni e con gli stadi chiusi, non poteva ovviamente essere la stessa cosa. Per l’occasione il club è riuscito e noleggiare un pullman scoperto che sarà ovviamente guidato da Lillo Gaspari, lo storico autista granata, ormai un’icona del club di comprovata professionalità. Il bel tempo dovrebbe favorire ulteriormente la festa che potrà essere celebrata anche da chi, per mille motivi, non potrà essere presente allo stadio nelle ore precedenti. Calcolando i festeggiamenti, il giro di campo, le foto di rito e tutto il resto, è ipotizzabile che il pullman arrivi in circonvallazione e poi nel centro della città attorno alle 18,30 (forse anche appena dopo…) per gustarsi tutto l’entusiasmo della città che non vinceva il campionato di Serie C dalla stagione 1988-1989 (tre anni fa la promozione arrivò con i playoff), quando sulla panchina granata sedeva un mito come Pippo Marchioro. Di feste ce ne sono state tante altre e ognuno porta nel cuore la ‘propria’. Riteniamo memorabile, per esempio, quella per la salvezza della sera del primo maggio 1994 con Max Esposito portato in trionfo, ma quella di domenica arriva dopo un periodo storico difficile un po’ per tutti e avrà una magia e una carica emotiva unica.

Francesco Pioppi