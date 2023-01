Dopo due anni di stop torna la ’Chocolate Run’

di Claudio Lavaggi

L’anno podistico 2023, per quanto riguarda le gare reggiane, riparte dopodomani da Casalgrande, con il ritorno della Chocolate Run, organizzata dal G.S. Virtus Casalgrande. La corsa podistica torna dopo due anni di sospensione dovuta al Covid e si ripresenta con quattro differenti percorsi, il più lungo di 9 chilometri e poi il medio da 6 e il breve da 3, oltre ad una "baby-run" di un solo chilometro destinata a più piccini.

Previsti premi per tutti i partecipanti, oltre a quelli per le scuole col maggior numero di iscritti. La prova competitiva è di km 9 e le iscrizioni al prezzo di 10 euro sono aperte sino a stasera a mezzanotte sul portate Uisp www.irunning.itemiliaromagna.

La gara è riservata ad atleti in possesso di regolare certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera, Uisp, Fidal o Runcard.

Il giorno dell’Epifania sarà possibile iscriversi in extremis presso la segreteria, al prezzo maggiorato di 13 euro. Il ritrovo è fissato alle 9 in Piazza Martiri della Libertà e la partenza è alle 10 per tutti.

Saranno premiati i primi cinque uomini e cinque donne con premi in natura, oltre ai gruppi con almeno 10 partecipanti. L’iscrizione alle non competitive, a 3 euro, è aperta sino a 5 minuti dalla partenza. Previsti due punti di ristoro, con il servizio di assistenza sanitaria garantito da Ema di Casalgrande.

Poi il podismo tornerà domenica 8, ma oltre Secchia, con la Camminata di Marzaglia Nuova e il 15 a Modena con la Classica della Madonnina. Calderara. Fiorenza Pierli saluta la Corradini Rubiera con un successo (dal primo gennaio è passata all’Atletica Faenza), chiudendo la 7 chilometri di San Silvestro in 25’18’’ davanti a Francesca Cocchi, della Corradini, in 25’38’’.

Aics. Oggi e domani a Parma i tricolori Aics, con alcuni reggiani al via.

Campestre. Sempre il giorno della Befana, a San Giorgio su Legnano, si disputa la 66ª edizione del cross internazionale del Campaccio, presenti diversi atleti reggiani di valore e in particolare Sara Nestola, di recente in evidenza alla Boclassic di Bolzano.