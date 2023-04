Dopo gli applausi dei 14mila il tour sul pullman scoperto

Domani sono attesi oltre 13.000 tifosi al "Città del Tricolore". Viaggia forte la prevendita: siamo ad oltre 12.600 biglietti staccati (compresi gli abbonati). Curva sud quasi esaurita. La Reggiana ha comunicato il programma del bus scoperto: intorno alle 18 lascerà lo stadio percorrendo via Gramsci e via Makallè. In questo tratto "è indispensabile che non si formino cortei di pedoni e automezzi al seguito del pullman". Raggiunta la circonvallazione, il bus percorrerà viale Isonzo fino a porta S.Stefano, e lì entrerà in Via Emilia S.Stefano. Poi si va in direzione porta S.Pietro, e lì il bus svolterà in viale Piave fino a via Nobili, ed ecco l’arrivo in piazza della Vittoria. C’è possibilità che qui i giocatori scendano dal bus (niente palco). Alla fine il pullman uscirà da corso Cairoli, direzione stadio.

Ieri ancora festa per la squadra con una grigliata a Cavazzoli in stile "brasiliano", tra musica, canti, e... gavettoni. Luciani ha svuotato un secchio d’acqua su Cigarini, e Montalto su Lanini. Anche tanti cambi look: capelli platinati per Cauz, Pellegrini, Vallocchia, Kabashi e Nardi. Per Varela, invece, sfumature arancio. Tornando a domani: i tifosi sui social stanno organizzando un canto allo stadio pre-partita. Tutto lo stadio intonerà "Così celeste" di Zucchero, con una modifica. Invece di "Così celeste, she’s my baby", sarà cantato "Così granata, la mia Regia".

Giuseppe Marotta