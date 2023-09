Dopo il successo con la Spal, l’ostico Sudtirol

Esordio interno stagionale per la Primavera della Reggiana. Dopo il vittorioso successo esterno con la Spal della prima giornata, la formazione guidata da Andrea Costa gioca alle 15 a Casalgrande contro il Sudtirol, desiderosa di continuare il proprio percorso: di fronte, tuttavia, c’è un avversario in salute, che al debutto ha rifilato un poker al malcapitato Vicenza, per cui occorrerà tenere alta la guardia. Il rinvio del match di Coppa Italia con l’Alessandria, previsto per metà settimana, sicuramente ha fatto bene in termini di gestione delle energie, permettendo alla squadra di preparare al meglio il match. Sempre alle 15 sfida amichevole in famiglia per l’Under 13, in campo alle 15 in via Agosti.

Domenica - Domani duplice match sul campo del Bologna: si comincia alle 11 con l’esordio ufficiale stagionale dell’Under 15, ospite dei felsinei al centro sportivo "Cavina", si prosegue alle 15 al "Biavati" con l’Under 16.

A Campagnola, invece, spazio all’Under 17 di mister Orlandini: dopo il kappao interno col Genoa (0-5) e l’onorevole sconfitta esterna di Vinovo con la Juventus (2-0), i baby granata ospitano al "Sabbadini" il Modena, in un derby del Secchia tra due formazioni ancora ferme al palo. Anche in questo caso il fischio d’inizio sarà alle ore 15.