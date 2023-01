Dopo la lite Reggio andò in vantaggio di 8 punti Ma poi la Dinamo vinse gara e titolo tricolore

Non poteva esserci momento peggiore per il fattaccio tra Sosa e Zanni. Il litigio avvenne infatti sul finire del terzo quarto di gara 7 della finale scudetto 2015. Proprio nel momento in cui l’allora Grissin Bon, dopo un esaltante primo quarto e un momento di affanno, stava riprovando, in vantaggio di 4 lunghezze e con tre tiri liberi a disposizione, a riprendere in mano l’inerzia della contesa. Sul momento infatti Reggio tornò a +8; ma nell’ultimo quarto Sassari divenne sempre più aggressiva, quasi a volersi ribellare per quello che, in casa sarda, si riteneva un episodio che avrebbe potuto condizionare sfavorevolmente la contesa. La Dinamo si aggiudicò partita e tricolore, espugnando di misura (73-75) il PalaBigi e in tanti, sulle gradinate di via Guasco, pensarono che senza quell’evento l’esito avrebbe potuto essere diverso.

"Un diverbio tra un cretino (Sosa, ndr) e un c……e (il tifoso ndr)", commentò in sala stampa il tecnico dei sardi, Meo Sacchetti.

g.g.