Dopo lo stop per la pandemia torna il grande tennis a Canali

Torna il grande tennis al circolo tennis Reggio Emilia. Dopo lo stop per la pandemia, a Canali è in programma dal 14 al 20 maggio il torneo ITF maschile "Bmw Reggio Motori Camparini Gioielli", dotato di un montepremi di 25mila dollari: un evento che ha portato sui campi di via Victor Hugo negli anni atleti poi destinati a fare strada nel circuito Atp, come gli azzurri Matteo Berrettini e Yannick Sinner, piuttosto che l’argentino Martin Del Potro o il francese Richard Gasquet, che vinse nel 2003 la finale con Potito Starace per poi raggiungere negli anni a venire il numero 7 del ranking mondiale. Le ultime edizioni sono finite in mani italiane: nel 2018 ad imporsi fu l’altro Berrettini, il fratello d’arte Jacopo, mentre l’anno dopo il padrone di casa Andrea Guerrieri arrivò fino in finale, per poi cedere a Pietro Rondoni.

Il direttore del torneo è Alessandro Motti, mentre per attendere la lista dei partecipanti sarà necessario attendere ancora qualche giorno: "Questo evento – spiega l’ex Top 100 nella classifica del doppio – rappresenta un gradito ritorno nel panorama tennistico. Quali atleti vedremo? Sicuramente il tabellone avrà un livello elevato, con il pubblico che potrà ammirare giovani e possibili futuri campioni, oltre che giocatori d’esperienza con un passato importante che, per diversi motivi, stanno provando a risalire la graduatoria. La cultura sportiva e tennistica del CT Reggio e la città di Reggio Emilia meritano un evento internazionale di questo genere e spero con tutto il cuore che questo torneo possa essere la spinta per farlo tornare un appuntamento fisso come in passato". Gli fa eco Patrizia Pizzetti, presidente del circolo ospitante: "Se ripenso al passato mi vengono in mente tanti iscritti che poi hanno fatto strada, penso a Berrettini, Sinner, Gasquet e Del Potro, certo, ma anche Simone Bolelli, Andreas Seppi, Stefano Travaglia e Sloane Stephens (quest’ultima quando il torneo era solo feminile, ndr). Grazie al nostro staff sono certa che saremo all’altezza di una manifestazione così importante, sentita e voluta da tutti".