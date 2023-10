Dopo sei vittorie il Casalgrande capitola

Si ferma a 6 la striscia vincente del Casalgrande che conosce la prima sconfitta stagionale. La truppa di mister Pavesi conserva comunque il primato solitario del girone D, nonostante il ko esterno (2-1) sul sintetico modenese della Madonnina che sprinta due volte nell’ultimo quarto d’ora; per i rossoblù accorcia a tempo scaduto il bomber Fontanesi. Punto esterno per il nuovo Carpineti targato Bertacchi che scatta con l’acuto di Ricci, ma si fa rimontare nel finale dal Lama 80. Nel girone C si conferma in vetta un terzetto formato dalle reggiane Virtus Libertas e Masone assieme con la sorprendente matricola Vis San Prospero che ha regolato all’inglese la FalkGalileo al sesto ko consecutivo. Sonante blitz per i cittadini che sanciscono il secondo stop di fila alla Povigliese che aveva riaperto il match col provvisorio pari firmato dal mediano Saturno; per gli ospiti guizzo di Vezzani, doppietta del regista Picchi e autorete dei giallorossi. Terzo successo consecutivo per il Guastalla che piega (3-1) sudando la Virtus Correggio, portandosi così in quarta piazza: sblocca lo shoot a incrociare di Martino, ma nella ripresa i correggesi impattano col centravanti Stermieri. I rossoblù acciuffano la vittoria proprio nel finale grazie alla rete in mischia di Akilu Issah e al penalty a tempo scaduto di Truzzi.

Primo sorriso stagionale per il San Prospero Correggio che supera in rimonta (3-1) il Daino Santa Croce, avanti col gol-lampo in diagonale del puntero Sica. Immediata la risposta dei biancazzurri trainati dalla doppietta di Nicoletti (tap-in e shoot al volo) che poi suggerisce il tris al collega d’attacco Berselli. Riassapora il successo la Rubierese che stende in rimonta (3-2) la Solierese dopo essere andata al riposo sotto 1-2 nonostante il vantaggio iniziale firmato in azione personale da Afzaz. Il bomber Vanacore suona la carica firmando il 2-2 con un pregevole controllo in area con destro a infilzare il portiere, quindi gol-vittoria su shoot da fuori di Guidetti.