Doppiette da record dei fratelli Bozzolini

"Per il titolo italiano vale la pena alzarsi tutti i giorni alle 4 e mezza"

La gioia di Sara Vitiello dopo l’exploit in Sicilia dove è diventata campionessa tricolore di marcia 35 chilometri "Ho corso per la prima volta sotto le 3 ore: adesso sono in lizza per la Coppa Europa e forse per i mondiali di Budapest"