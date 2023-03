Doppio successo contro la Fermana Cade solo l’Under 14 nel derby con Modena

Week end positivo per i baby della Reggiana. Colpi esterni, infatti, per Under 17 e Under 15, che superano i pari età della Fermana: i primi, guidati da mister Orlandini, sbancano il campo marchigiano con un 2-0 firmato nel primo tempo da Natale e Iemmi, mentre l’undici di mister Cammarata si impone 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Saracchi e Romei, quest’ultimo in rete in Zona Cesarini. Colpo in trasferta anche per l’Under 13, vittoriosa 4-2 sul campo del Bologna B, mentre l’Under 16 impatta a reti inviolate nella sfida casalinga col Rimini. L’unica sconfitta, oltre a quella della Primavera col Vicenza, arriva nel derby del Secchia Under 14, con i ragazzi di Zambelli battuti 4-0 dal Modena.