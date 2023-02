Dosso, niente europei "Ma adesso posso correre"

di Claudio Lavaggi

Zaynab Dosso è ancora ai box, ma i meccanici hanno già risolto il guasto, anche se occorre un po’ di tempo per i dettagli e per rimettere la macchina in pista. "E’ vero – dice la 22enne velocista rubierese delle Fiamme Azzurre, nonché azzurra – da ieri il morale è più alto e penso sempre più positivo".

Torniamo indietro?

"Sabato 4 febbraio, meeting internazionale di Lodz, in Polonia, gara dei 60 piani indoor: corro al livello della fortissima polacca Ewa Swoboda, alla fine ci accreditano dello stesso tempo di 7’’14, per me primato italiano eguagliato, anche se era già mio dal 2022. Ma a dieci metri dal traguardo sento una fitta alla gamba sinistra, così appena tornata in Italia mi sottopongo a risonanza che parla chiaro: lesione di primo grado al bicipite, stop di almeno una decina di giorni".

Ma non è stato così?

"No, l’infortunio era un po’ più complicato e così ho iniziato subito con terapie e piscina e proprio ieri la nuova risonanza mi ha confermato che posso riprendere a correre".

Grande notizia.

"Grandissima; devo dire che la prima settimana di riposo forzato l’ho presa come un divertimento, la seconda cominciavo a stancarmi e la terza è stata la più dura. Ora però, con tutte le cautele, ho iniziato a corricchiare, nelle prossime due settimane farò sempre qualcosa in più e se la risonanza di metà marzo mi confermerà la guarigione completa, inizio a pensare alla stagione estiva".

Con quali rimpianti?

"Tanti, ho saltato il meeting di Parigi, poi i campionati italiani, gli europei che saranno a Istanbul i primi di marzo (sempre che li facciano, visti i problemi della Turchia legati al terremoto, ndr). In Polonia ero andata decisa per battere la Swoboda e non mi sbagliavo, anche se sono finita seconda per millesimi. Avevo lavorato molto bene qui a Roma con il mio tecnico Giorgio Frinolli. Così correvo forte, avevo una bella condizione, sia fisica, sia mentale, avevo raggiunto un bell’equilibrio e speravo proprio in una grande stagione indoor. Purtroppo non sono riuscita più a dimostrarlo, ma noi atleti abbiamo questi rischi di infortuni muscolari e io li ho comunque accettati senza piangermi addosso".

Quindi pensa già all’estate? "Certo, le indoor sono finite, ma per giugno ho tutto il tempo di tornare in condizione e i mondiali sono a Budapest a fine agosto. Per allora voglio essere al massimo".