Dosso: record e infortunio. Nestola strepitosa

di Claudio Lavaggi

Sono due i grandi avvenimenti d’atletica leggera andati in archivio nel week-end ed entrambi abbinano gioie e dolori. In Polonia, Zaynab Dosso ripete il suo record italiano sui 60 metri in 7’’14, ma nel finale accusa un risentimento muscolare il cui esito sarà svelato soltanto oggi dalla risonanza magnetica. Ad Ancona, Sara Nestola è strepitosa sui 3000 promesse e porta a casa un titolo davvero meritato. Di contro non va bene a Giulia Guarriello, terza sui 60 ad ostacoli dove era favorita, mentre Sandra Milena Ferrari festeggia la sua medaglia… di legno a suon di primati personali. Quarta anche Osagie nel peso, ma terza Alessia Baldini con la staffetta 4x1 giro della Fratellanza Modena. Alla fine, dunque, un oro e due bronzi per gli atleti reggiani.

Ripartiamo dalla Polonia, dove la Dosso cede qualche centesimo in partenza a Ewa Swoboda, idolo di casa; poi la raggiunge, sembra poterla passare quando negli ultimi metri arriva una "pizzicata" al quadricipite femorale della gamba sinistra.

E’ secondo posto, record eguagliato, ma manca la felicità: "Dovrei essere contenta e invece sono spaventata – dice Zaynab - negli ultimi due appoggi ho sentito una fitta al bicipite sinistro. Pensando alla finale, dopo aver rischiato di essere squalificata in batteria, ho reagito da bradipo. Ma correre in finale lo stesso tempo della Swoboda mi rincuora. Sì, è una serata dolce e amara". Tricolori under 23 e under 20. Nei 3000 Giulia Nestola della Corradini è campionessa d’Italia under23. Resta sempre tra le prime e all’ultimo giro chiude in 9’31’’46 (personale) davanti a Giulia Cordazzo in 9’31’’96. Per Stefano Baldini che l’allena è un’altra perla. Non le basta il bronzo a Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo), ma se lei sta correndo forte, le altre non stanno a guardare. Succede così che in finale vinca Veronica Besana eguagliandole il primato italiano con 8’’10, su Elena Carraro in 8’’17 e la Guarriello in 8’’18. Quarta è Sandra Milena Ferrari in 8’’40: lei è primo anno promesse e in continuo miglioramento, tra batteria, semifinale e finale. Quarta è anche Vivian Osagie (Self Montanari e Gruzza) nel peso juniores con m 12,33, personale indoor. Ed ecco tutti gli altri risultati. Matteo Giovannini è 8° nel lungo promesse con 7,02, Davide Sergio Pinelli è 9° sui 60 junior col personale di 7’’, ma è squalificato sui 200. 14ª è Alessia Baldini sui 400, 16ª Sara Cantergiani. Tommaso Campani è 16° nel peso junior, Lucia Cantergiani 19ª sui 60 hs promesse, sulla gemella Sara. Greta De Pietri è 23ª sui 60 promesse, Sofia Negri è 33ª sui 60 hs. junior, 35ª Margherita Davolio, Thomas Algeri cade sui 60 ostacoli juniores.