Double Cup: i più bravi sono Barberini e Aleotti

La Gadget Golf Double Cup, in scena al Golf Santo Stefano, ha unito agonismo e divertimento grazie alla formula a coppia. Maurizio Barberini e Claudio Aleotti hanno vinto con un giro in 78 colpi. Nella categoria netta Stefano Lasagni e Antonella Curioni (37) hanno preceduto Riccardo Barbieri e Franco Schillirò (35) mentre Maurizio Tagliafierro con Claudia Casali (32) sono stati premiati come miglior coppia mista.

Il fine settimana al Golf Matilde è iniziato con la Ottocento Nero vinta da Lorenzo Montanari con 84 colpi. In 1ª categoria Leonardo Prampolini (31) ha superato di misura Gian Mario Corradini (30), in 2ª Stefano Francescotti (35) ha avuto la meglio su Andrea Banchini (34) mentre in 3ª Pietro Iotti (39) ha vinto su Elio Volta (37).

Foto: Barberini, Barbieri

e Curioni premiati

al Golf Santo Stefano

Andrea Ronchi