Dove e quando vedere i biancorossi in televisione

Un mese per capire se questa Unahotels avrà la forza di invertire la rotta e continuare a inseguire la salvezza. Tra il 5 di marzo e il 2 di aprile, Cinciarini e compagni affronteranno infatti cinque gare chiave, tre delle quali (Verona, Napoli e Scafati) con avversarie ‘dirette’. A tal proposito, ieri la Legabasket ha disposto la programmazione tv di tutti questi appuntamenti. Dopo la pausa per la Final Eight e le Nazionali, la Serie A ripartirà domenica 5 marzo, con la Pallacanestro Reggiana che sarà impegnata sul campo della Tezenis Verona, con la palla a due che sarà fissata alle 17 (diretta Eleven Sports). L’auspicio è che a sostenere la squadra ci possa essere un nutrito gruppo di tifosi biancorossi che si stanno già organizzando per far sentire tutto il loro calore. La domenica successiva, il 12 marzo, la Unahotels ospiterà invece la GeVi Napoli, alle 18,30. Il match sarà in diretta su Eleven Sports e su Eurosport 1. La 22ª giornata vedrà invece i biancorossi in trasferta a Trieste: si gioca domenica 19 marzo alle 17 (diretta solo su Eleven Sports). Domenica 26 è in programma la trasferta al Taliercio di Venezia: palla a due alle 18 (Eleven Sports). L’ultima gara di cui è stata svelata la programmazione è quella di domenica 2 aprile, altro snodo fondamentale, che vedrà la Unahotels in casa contro Scafati: palla a due alle 17,30 con diretta su Eleven Sports e DMax.

f.p.