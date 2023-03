Dov’è finito quel Roller che imponeva il gioco? Correggio fa la remuntada, poi va in ginocchio

Giornata negativa per l’hockey su pista reggiano: ferma la Serie B, in A2 perdono in casa Scandiano e Correggio, in trasferta la Sasco di Serie A femminile.

Roller Scandiano. Dov’è finita la squadra che imponeva gioco e ritmo? Il Roller contro il Montecchio Precalcino va sul 4 a 2, poi cala via via, sino a perdere 8 a 7. Cupisti ha portato e referto Vecchi, Busani (1 gol), Deinite (1), Rocha (1), Ehimi (1); Uva (2), Stefani (1), Vivi, Barbieri, Rinaldi.

Bdl Minimotor Correggio. Sempre in attesa di un tecnico per il finale di stagione, i correggesi affidati a Bastias perdono dal Bassano di Nunes per 6 a 5; sotto 1 a 3, rimontano 4 a 3, ma il finale è di marca ospite. Correggio con Salines, Tudela (2), Righi, Cunegatti, Casari (3); Ferrari, Scarpa, Caroli, M. Pedroni, F. Pedroni. In classifica, Scandiano quinto a 15 (una gara in meno), Correggio ottavo a 8.

Rotellistica Sasco. Disco rosso per le ragazze di Massimo Barbieri che torneranno in pista addirittura il 16 aprile. A Matera perdono 7 a 3, contro una squadra più forte che mira allo scudetto. Rotellistica con Ganassi, Ferrarini, Pinto (2), Montoni, Berti; Gimeno, Belmkhair (1), Calia, Giardina, Pisati.

c.l.