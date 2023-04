Due derby spettacolari in Promozione

Si gioca invece su 180’ nel play-out fra le matricole Puianello e Sporting Cavriago coi cavriaghesi che possono salvarsi anche in caso di doppio pareggio. In Terza la Reggio Calcio chiede strada al Vetto e un aiuto allo Sporting Tre Croci per riprendersi il secondo posto perso domenica scorsa a vantaggio del Rapid Viadana.

Il menù

Eccellenza: Agazzanese (73)-Campagnola (25); Fidentina (48)-Arcetana (37); Modenese (38)-Boretto (37); Sasso Marconi (49)-Rolo (49).

Promozione. Girone A: Pontenurese (55)-Brescello (38). Girone B: BibbianoSan Polo (48)-Montecchio (49); Fabbrico (66)-Casalgrande (11); Ganaceto (27)-Castellarano (43); Polinago (26)-Vezzano (37) a Casalgrande; Riese (37)-Atletic Progetto Montagna (31); Scandianese (44)-Smile (24); Vianese (45)-BaisoSecchia (49).

Prima. Girone B: Gattatico (25)-Casalese (50) a Calerno; Povigliese (46)-Basilicastello (33). Girone C: Celtic Cavriago (31)-Barcaccia (25); Guastalla (52)-Virtus Libertas (48); Luzzara (50)-Real Casina (22); Masone (47)-S.Prospero Correggio (48); Montecavolo (26)-Daino S.Croce (50); Original Celtic Bhoys (42)-Boca Barco (26) sul sintetico "Lari"; Reggiolo (35)-Gualtierese (10); Virtus Correggio (44)-Quattro Castella (49) al "Borelli". Girone D: Lama 80 (34)-Veggia (34); Sammartinese (62)-Solarese (17).

Seconda. Girone D. Semifinali play-off (gara unica): Atletico Bibbiano Canossa-Novellara; Carpineti-Santos 1948. Play-out (andata): Puianello-Sporting Cavriago. Girone E. Semifinale play-off (gara unica): Roteglia-Fellegara (ore 15.30).

Terza: Cadelbosco (45)-Plaza (49); Cavriago (44)-Fogliano (28); Collagna (33)-Invicta Gavasseto (29); Fosdondo (52)-Casalgrandese (22) al Soave di Bagnolo; Sporting Tre Croci (37)-Rapid Viadana (55); S.Ilario (40)-RamisetoLigonchio (21); Vetto (35)-Reggio Calcio (53).

Nell’anticipo, rocambolesco ko esterno della capolista Saxum che avanti 3-1 si fa sorpassare dal Felina per il 4-3 finale firmato da Sendrea. Locali avanti con Hoxha, poi il pari di Toma, lo stacco di Gangemi e la conclusione di Toma per l’1-3, prima delle autoreti firmate dagli stopper Moretti e Faccia.