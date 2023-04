"Due gare che possono far svoltare la carriera"

di Francesco Pioppi

Una somiglianza impressionante con l’ex fuoriclasse dell’Arsenal e della nazionale francese Thierry Henry, modi eleganti ma spirito determinato, con un amore incondizionato per l’Italia.

Sono questi i primi ‘feedback’ che arrivano da Andre Jones, acquisto ‘last minute’ della Pallacanestro Reggiana per cercare di tamponare le assenze di Anim e Vitali e raggiungere la salvezza. Per farlo bisognerà vincere (almeno…) una delle due gare con Sassari e Trento.

La guardia americana di passaporto slovacco al PalaBigi c’era già stato una decina di anni fa, solo come spettatore, ma era stato rapito dall’atmosfera e dal calore dei tifosi. "Ero in Italia per un provino con Brescia, ero un rookie e non avevo ancora messo piede tra i professionisti, ma arrivai qui con un amico per vedere la sfida con Roma e non dimenticherò mai il primo impatto con questo palazzo. Tra me e me dissi, un giorno vorrei essere parte di tutto questo. Così quando è arrivata l’opportunità non ci ho pensato un attimo".

Di tempo da ‘perdere’ effettivamente non ce n’è, quali sono le prime impressioni e cosa le ha chiesto coach Sakota?

"Sono entrato a far parte di una squadra di talento, con alcuni giocatori molto esperti come Cinciarini. Diciamo che ci sono pezzi importanti, ma evidentemente è stata un’annata sfortunata. Il primo allenamento che ho fatto è stato molto intenso e sono preparato anche perché l’ultima partita in Ungheria l’ho giocata sabato (Soproni KC – Zalakeràmia, ndr). Il coach? Mi ha chiesto di essere me stesso". Nel 2018 vinse la Coppa Italia con Torino, quindi in una situazione in cui le gare sono tutte ‘dentro o fuori’, un po’ come gli accadrà adesso.

"Effettivamente la situazione è assimilabile anche come importanza del risultato. È un po’ come se fossero dei playoff a eliminazione diretta, in cui bisogna affrontare un quarto alla volta. La posta in palio è altissima, così come la tensione perché in queste partite possono svoltare anche le carriere dei giocatori, avremo tutti gli occhi addosso". Lei è conosciuto più per le sue doti di ‘attaccante’ che come difensore, ma si troverà a dover rimpiazzare due giocatori (Anim e Vitali) che invece in retroguardia facevano la differenza: è pronto per questa sfida nella sfida?

"Effettivamente non sono mai stato etichettato come uno specialista difensivo, ma in realtà credo di potermela cavare piuttosto bene. Mi sento pronto ad accettare la sfida e già domenica probabilmente sarò messo alla prova da un play di grande talento come Gerald Robinson. Insomma proverò a fare tutto quel che serve per raggiungere la salvezza".

Ci tolga una curiosità, le hanno mai detto che assomiglia in maniera spaventosa a Thierry Henry?

"Assolutamente sì (sorride, ndr) ogni volta che sono in aeroporto in giro per il mondo capita che qualcuno mi avvicini e mi chieda un autografo… E questo succedeva anche prima che diventassi un professionista nel basket, proprio perché mi scambiavano per il calciatore".

Prime impressioni sulla citta? "Vivo in Europa da 11 anni e ormai mi sento più europeo che americano. Sono già stato a mangiare al Canossa e lì c’è il cibo che mi piace gustare. Dell’Italia mi piace tutto: il caffè, il modo di parlare, la cultura della famiglia e il modo di essere. In città mi hanno sorriso un po’ tutti e accolto benissimo tutti".