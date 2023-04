Due giorni con Vivicittà Ecco i percorsi, occhio ai divieti

Parte oggi pomeriggio la due giorni del Vivicittà, con varie iniziative dedicate ai ragazzi, proposte in piazza della Vittoria e ai giardini pubblici.

Domattina, invece, dalle 9,30, ecco la corsa podistica, competitiva e non, prevista su diversi percorsi. Alle non competitive è ancora possibile iscriversi sino alle 9. Nel centro storico ci saranno diverse limitazioni: sospesa la circolazione dalle 7 alle 14 nelle vie interessate dal passaggio degli atleti sui tre percorsi.

Nel lungo di km 10, piazza della Vittoria, viale Allegri, viale Isonzo, via Nobili, via Spallanzani, corso Cairoli, via Franchetti, via Monte Pasubio, via Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti, corso Garibaldi, piazzale Roversi, via Ariosto, viale Monte Grappa, via Roggi, via Emilia San Pietro, via Roma, via Secchi, via Spallanzani.

Nel percorso dei km, 3, piazza della Vittoria, corso Cairoli, via Mazzini, via Emilia Santo Stefano, via Berta, via San Pietro Martire, via Fiordibelli, via San Lorenzo, via Minzoni, via Farini, via Squadroni, via San Carlo, via Campo Marzio, viale Monte Grappa, via Fontanelli, via Toschi, piazza Prampolini, via Corridoni, piazza del Monte, via Emilia Santo Stefano, via Monzermone.

Nel brevissimo di km 1,8, piazza della Vittoria, corso Cairoli, viale Mazzini, via Emilia Santo Stefano, via Berta, via San Pietro Martire, via Fiordibelli, via San Lorenzo, via Minzoni, via Farini, via Squadroni, via Fornaciari, via Toschi, piazza Prampolini, via Corridoni, piazza del Monte, via Emilia Santo Stefano, via Monzermone.

Verrà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 1 alle 14 di domani in via Franchetti, via Monte Pasubio, Via Emilia Santo Stefano, corso Garibaldi, piazza Roversi, via Ariosto, via Roggi, via Nobili, via Spallanzani, piazza della Vittoria.

Il servizio di trasporto pubblico all’interno del centro storico verrà sospeso per tutta la durata della manifestazione.