Due match rinviati a domani Juniores, il Montalto è un cannibale

Sestina di match nell’ultimo round di qualificazione del 71° Torneo della Montagna. Causa lutto sono state rinviate a domani Carpineti-Cerredolo e Castelnovo Capitale-Collagna in programma ieri sera, al pari di Gatta-Baiso, unico match rimasto in anticipo nell’equilibrato girone C, perché i gialloblù sono impegnati nell’organizzazione della locale Tavola di Bisanzio.

Fari puntati su due sfide stellari: a Borzano si ritrovano Borzanese e Cervarezza, appaiate sulla vetta del girone B, ma coi locali davanti grazie all’hurrà all’inglese nel match d’andata. Altro match spettacolare fra Vettus e Olimpia Roteglia con gli ospiti decisi a vendicare il rocambolesco 2-3 incassato fra le mura amiche dopo un fulmineo doppio vantaggio al quarto d’ora di gioco. Una vittoria separa i campioni in carica del Felina dalla qualificazione, da centrare contro il già eliminato Leguigno, ma anche l’anno scorso gli azzurri steccarono in casa contro un Collagna out.

Il riepilogo con le designazioni arbitrali (ore 17 i Giovanissimi, ore 18.30 i Dilettanti).

Girone A: Felina (9)-Leguigno (3) a Felina (Natale Colloca e Pigucci); Vettus (9)-Olimpia Roteglia (9) a Vetto (Domenico Colloca e Bonafini).

Girone B: Borzanese (10)-Cervarezza (10) a Borzano (De Carluccio e Morini); Cerrè Sologno (8)-Querciolese (0) a Villa Minozzo (Baroni e Solito).

Girone C: Carpineti (4)-Cerredolo (9) a Carpineti (Mandato e Muoio); Castelnovo Capitale (3)-Collagna (5) al Centro Coni di Castelnovo Monti (Abissino e Manco).

Juniores. Nel penultimo round della categoria arriva il 5° hurrà su 5 match per il Montalto che blinda il primo posto grazie al sudato (3-2) sul Castelnovo Capitale grazie ad una doppietta del neo-entrato Gabbi. I rosanero avevano sprintato nel primo tempo con l’inzuccata di Martignoni, poi i bismantovini avevano riportato il parziale in parità col double di Rusu. Resta in corsa per il secondo pass-semifinale il Gatta che cala un secco tris sul Corneto: nella prima frazione Medici risolve una mischia in area e nella ripresa l’azione personale di Pansera e lo shoot dal limite di Zannoni chiudono il conto. La classifica aggiornata: Montalto 15; Castelnovo Capitale e Gatta 7; Corneto 0.

Federico Prati