Due reggiane nella nazionale Under 17

Hockey su pista reggiano protagonista anche con le nazionali giovanili. Massimo Giudice, il tecnico delle under 17, ha convocato a Recoaro dal 20 al 23 dieci atlete che andranno all’Eurogirls 2023 che si disputerà in Svizzera. Tra loro, Anna Berti, classe 2006 ed esterno della Rotellistica Sasco Scandianese e la correggese Giorgia Teli, portiere classe 2007. Le convocate sono soltanto dieci, per cui si può già parlare di gruppo azzurro definitivo. Sono invece in 14, compresi tre portieri, i convocati da Alessandro Bertolucci, sempre a Recoaro ma a fine mese, in vista del campionato europeo under 23 che si disputerà a Paredes, in Portogallo, dal 3 di aprile. Tra loro c’è Nicolò Salines (nella foto), classe 2002 e portiere della Bdl Minimotor Correggio. Salines è l’unico giocatore che milita in Serie A2, ma in questo caso saranno quattro i giocatori "tagliati" prima dell’europeo.