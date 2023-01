Due squalificati per il Boretto

Le decisioni del giudice sportivo in merito alle prime gare del calcio dilettanti disputate nel 2023. In Eccellenza una gara a Randazzo e Toma (Boretto) e Tamagnini (Rolo). In Promozione un turno a Ziliani (Riese). In Terza categoria una giornata a Giardini (Sporting Tre Croci).

Intanto, in Eccellenza cambia un’altra panchina: i piacentini del Nibbiano Valtidone, una delle grandi delusioni del girone A, hanno esonerato Stefano Rossini e dovrebbero affidarsi a Umberto Colicchio, ex difensore con oltre 170 gettoni in C in carriera che sarebbe alla prima esperienza in panchina. Fatale a Rossini la dodicesima sconfitta su 21 gare, subita domenica 2-1 a Rolo, che lascia il Nibbiano al quint’ultimo posto, in piena zona playout, a +4 sulla retrocessione diretta. L’eventuale debutto di Colicchio sarebbe domenica nella gara in casa con La Pieve.