Due stelle argentine per la Champions La Rotellistica Sasco getta la maschera

HOCKEY PISTA

di Claudio Lavaggi

Non si è nascosta, sta solo lavorando.

La Rotellistica Sasco Scandianese, dopo il terzo posto alle finali del campionato femminile, ha iniziato ricaricare le pile in vista della prossima stagione.

La società ha salutato Agustina Pinto che ha preferito il torneo portoghese, ma nel frattempo ha chiesto e ottenuto l’iscrizione alla prestigiosa WSE Champions League.

Già effettuati anche i sorteggi dei preliminari, avversarie le tedesche dell’IGR Remscheid, andata il 7 ottobre, ritorno il 21.

La vincente entrerà nella fase a girone.

"E’ proprio così – dice il presidente Gianluca Ganassi – non siamo rimasti a guardarci negli occhi. Abbiamo lavorato per entrare in Champions e questo è un altro risultato storico, abbiamo confermato il mister Massimo Barbieri e il nostro sponsor sarà ancora la Sasco, così come il direttore sportivo è Gilberto Leonardi".

E con la squadra a che punto siete?

"Intanto posso annunciare l’arrivo di due straniere di qualità, l’argentina Carla Marquez Perez Del Valle dal San Juan e di Milagros Agustina Yacanto Frau che è italo-argentina".

Ruoli?

"La Yacanto è attaccante, ha 21 anni e due stagioni fa giocava a Matera; l’anno scorso è tornata in Argentina e ha militato nel Bembibre. In campo internazionale si possono schierare tre straniere, ma contiamo di utilizzarla anche nel campionato italiano, visto che ha la doppia nazionalità con tanto di passaporto".

E la Marquez?

"Carla ha 27 anni e non ha mai giocato in Italia. Proviene dal San Juan, di ruolo è più difensore".

Peccato per la Pinto…

"Noi l’avremmo tenuta, ma è stata una scelta sua, dunque speriamo di averla sostituita degnamente. Ovviamente resta anche Maria Victoria Gimeno che l’anno scorso ha fatto bene".

Vi aspettavate qualcosa di più del terzo posto?

"Noi stiamo crescendo e non lo si fa da un giorno all’altro.

In una partita secca possiamo giocarcela, alla lunga Matera e Valdagno vengono fuori con le loro qualità e quindi credo che la classifica sia lo specchio dei valori in pista".

Torniamo alla stagione entrante, qualche altra conferma o addio?

"Non saranno più con noi Giada Martino e Alice Montoni, mentre la conferma c’è per l’azzurra Anna Berti e per i due portieri, mia figlia Greta e Chiara Pisati". Sei su dieci, la strada è buona…

"Sì e no, stiamo valutando come completare la squadra, ovviamente non ci sono tante ragazze, perché le tesserate sono ancora poche.

Basti pensare che disputeremo un campionato a cinque, il Matera sempre fortissimo, il Valdagno, noi, il Roller Scandiano che in pratica ha preso il blocco del Modena e un Forte dei Marmi regolarmente al via, dopo l’ipotesi del ritiro".

Raduno e obiettivi?

"La prima settimana di settembre.

Certo, ci piacerebbe essere noi a disputare la finale scudetto col Matera, mentre in campo internazionale vorremmo passare almeno il primo turno di Champions.

Poi vogliamo fare bella figura nel turno a gironi, portando magari a Scandiano qualche squadrone d’Europa".