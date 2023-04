Due titoli regionali per la Corradini

La Corradini Rubiera torna dai campionati di corsa in pista di Ferrara con due titoli regionali: Francesca Cocchi vince tra le ragazze, correndo bene in 36’19’’30; quarta Ivana Iozzia (50 anni) in 37’34’’50.

Giuseppe Gravante è 15° tra i maschi, dietro diversi africani, con il personale di 30’29’’70, ma primo di categoria under 23. Alle sue spalle, Roberto Boni con il personale di 30’29’’78. Nella km 10 di marcia svoltasi a Vittorio Veneto, Cristian Serra della Self è secondo in 46’37’’60.

Ai campionati provinciali giovanili di Correggio, incredibile doppietta di Luca Bonini della Self, che vince i 60 in 7’’06 e i 1000 in 3’04’’08, fatto più unico che raro. Nel Trail della Riva di Rocca Malatina, Isabella Morlini vince la km 20, mentre Rossella Munari s’impone a Giulia Botti sui 34 chilometri.

Antonio Tallarita è terzo di categoria B, ma primo tra i master 60, nella 24 ore su strada di Venezia valida come campionato italiano master: ha percorso km 187,952, seconda prestazione mondiale stagionale di categoria. Nulla da fare, infine, per il maratoneta Yassine El Fathaoui, ritiratosi alla maratona di Rotterdam per problemi intestinali (1h.04’45’’ alla mezza).

