Due turni a Grassi (Celtic) e Magro del Daino

La Delegazione provinciale ha già messo in calendario i recuperi dei match rinviati domenica scorsa. Mercoledì 15 marzo spazio ai 4 match di Seconda categoria fra Carpineti-Virtus Bagnolo, Borzanese-Boiardo Maer, Gatta-Atletico Bibbiano Canossa e United Albinea-FalkGalileo, mentre mercoledì prossimo toccherà alla Terza categoria con RamisetoLigonchio-Casalgrandese, Collagna-Plaza Montecchio e Vetto-Fosdondo. Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza una gara a Canalini (Arcetana). In Promozione una giornata a Ghirelli (BaisoSecchia), Gabriele Ametta e Mori (BibbianoSan Polo), Noto (Brescello), Pellesi (Casalgrande). In Prima multa di 50 euro al Daino Santa Croce chiamato a ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Due turni a Grassi (Celtic Cavriago) e Magro (Daino Santa Croce). Una giornata a Cocci e Di Mugno (Barcaccia), Costa (Montecavolo), Ascari (San Prospero Correggio). In Seconda categoria una gara a Benatti e Dominguez (Progetto Intesa). In Terza categoria una giornata a Davoli (Cavriago), Tabacco (Fogliano), Cigarini e Costi (Invicta Gavasseto) e Martinelli (RamisetoLigonchio).

Il meteo ha fermato anche La Veloce Fiumalbo-Rubierese, che doveva giocarsi ieri al sintetico "Zanti" di Sanmichele dei Mucchietti (incontro valido per il recupero del 18° turno del girone E di Seconda categoria). La Rubierese è seconda a 40 punti a braccetto con l’Ubersetto, a -1 dal Fellegara, ma i ragazzi di Rubiera hanno due partite in meno (l’altro recupero è quello sul campo della Spezzanese). La neve e la pioggia condizioneranno anche il fine settimana, e intanto c’è uno spostamento: in Promozione il BaisoSecchia anticipa a sabato, e ospiterà alle ore 15 il Pgs Smile proprio sul sintetico di San Michele.