Durissimo impegno per la Tricolore Pieve

E’ un altro week-end di volley con tanti anticipi, ben nove questa sera tra Serie C maschile e Serie D maschile e femminile, tutti ad ingresso libero.

Serie C. Si gioca nel girone A e nel girone C. Nel girone A è durissimo l’impegno della Tricolore Pieve di Carlo Fabris (a centroclassifica con 20 punti) che alle 21 gioca a Parma contro la capolista Baganzola (40). Nel girone B, trasferta non facile anche per l’Ama San Martino (14) di coach Andrea Gianserra che rende visita alla Real Sala Bolognese (28).

Serie D maschile. Sono tre le partite in programma questa sera, con due trasferte per le reggiane. In casa giocano solo i Vigili del Fuoco Marconi, in classifica ancora a 0 punti, contro Vignola (26), alle 21 alla palestra Dalla Chiesa. Equilibrata pare Castelnuovo Rangone (27)-B.R.V. Almet Luzzara (24) alle 21,30; da non sottovalutare, infine, l’impegno di Pieve Volley (24) a Soliera (13) dalle 21,30.

Serie D femminile. Tre gare nel girone A, con la capolista Everton (45) che alle 21,15 alla palestra Rinaldini ospita il Sangio Podenzano (21) in gara da vincere. Le ragazze dirette da Anna Menozzi (scudettata ai tempi dell’Arbor Burrogiglio) sono infatti prime solo per quoziente set. Un’altra reggiana che sta facendo bene è la Vaneton Fortlan Dibi (35) di Christian Pizzarelli che per le 21 alla Pertini attende il Montebello Parma (25). La terza gara è Miovolley Gossolengo (7)-Reggiana Pallavolo Femminile (12) alle 21,15, questa per le parti meno nobili della classifica con ultima e terzultima sul parquet piacentino. Una gara soltanto nel girone B che potrebbe essere equilibrata data la posizione in classifica delle contendenti: alle 21 alla Bombonera, la Pc Marmi San Martino (18) attende l’Anderlini Modena (15). Giovanili. Nel campionato under 17 maschile si giocano i quarti di finale, con il Volley Tricolore a Piacenza e i Vigili del Fuoco School a Viserba. Per le under 18, Wimore Cvr a Rivalta domenica alle 17 contro la Pol. Masi Bologna.

Claudio Lavaggi