E’ caccia al biglietto per Pesaro Entella ’fuori abbonamento’

È scattata la caccia ai biglietti per la trasferta di domenica al ‘Tonino Benelli’ di Pesaro. Una situazione innescata dalle restrizioni volute dalle autorità competenti che hanno deciso di riservare solo 588 biglietti ai tifosi della Reggiana, esclusivamente nel settore ospiti. Niente vendita libera in tribuna, per esempio, per chi è residente a Reggio o provincia. Una misura che sarebbe stata attuata valutando il rischio di incidenti, ma che si basa su fatti in cui i supporters granata sarebbero stati eventualmente ‘vittime’. Al termine della partita della scorsa stagione, 7 novembre 2021, secco 3 a 0 con reti di Cauz (foto), Lanini e Zamparo, un gruppo di tifosi malintenzionati della Vis avrebbe provato ad avvicinare quelli reggiani. La cosa si risolse fortunatamente in un nulla di fatto grazie all’intervento delle forze dell’ordine, ma questo è comunque bastato per fare sì che si ‘stringessero i numeri’ e si alzasse il livello di allerta. Con la prevendita che sta andando a gonfie vele (ieri era già stata superata la quota dei 400 tagliandi venduti) è possibile che già oggi si arrivi al ‘tutto esaurito’. Ricordiamo quindi le modalità di acquisto: online attraverso il circuito ‘Vivaticket’ oppure in tutte le ricevitorie autorizzate e, come di consueto, al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16b. Il prezzo è di 14 euro per l’intero (+ commissione di servizio) e di 12 per il ridotto (donne, under 15 e over 65). C’è poi l’agevolazione per gli Under 10 con il cosiddetto ‘ridottissimo’ al prezzo simbolico di un euro.

Il club ha poi annunciato che quella con l’Entella (sabato 11 marzo alle 17,30) sarà la partita ‘fuori abbonamento’ ed è già stata attivata la prevendita. Gli abbonati avranno la prelazione - iniziata ieri - fino a lunedì alle 9, mentre i possessori della ‘Regia Card’ (ma che magari non si sono abbonati, è il caso di chi ha fatto la tessera per il derby col Modena dello scorso anno…) avranno la prelazione a partire da sabato alle 9 e fino a lunedì alle 9. Da lunedì mattina vendita libera che proseguirà fino al giorno della partita alle 18,15. Una parte dell’incasso verrà devoluto in beneficenza a destinatari che saranno presentati ufficialmente dalla società la prossima settimana, assieme ad altre iniziative. I prezzi per il big match con la Virtus Entella sono quelli consueti della stagione regolare in prevendita.

Francesco Pioppi