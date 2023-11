É derby tra Ama e Vigili del Fuoco

Sono quattro gli anticipi di pallavolo previsti per questa sera, uno di C maschile, uno di C femminile, uno di Serie D maschile e uno di D femminile.

In Serie C maschile, alle 21,15 si gioca un bel derby tra l’Ama San Martino di Gianserra (p. 8) e i Vigili del Fuoco Marconi di Meringolo (9), mentre in C femminile l’Energee3 Giovolley (0) di Marco Marci affronta in trasferta la capolista S.C. Parma (14) alle 21.

In Serie D maschile, in settimana si è giocato il derby tra Naytes Vaneton Interclays e Pieve e un po’ a sorpresa, anche per i parziali bassi, hanno vinto i locali 3 a 0 (2518, 2521, 2517); se avesse vinto Pieve, pur con due partite in più, si sarebbe portata al comando della graduatoria. Stasera alle 21 si gioca invece Cus Parma (0)-Volley Tricolore (1) per tentare di risalire la classifica.

In Serie D femminile, impegno difficile ma non impossibile per la Saturno Guastalla (11) che alle 21 gioca sul parquet della Pol. 4 Ville (8).