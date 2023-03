E’ derby tra Campagnola e Rolo

Dodici reggiane oggi in campo (inizio ore 20.30, tranne dove indicato un orario diverso).

Turno infrasettimanale completo per l’Eccellenza, 12^ di ritorno. Si inizia al pomeriggio col derby Campagnola-Rolo coi rosanero decisi a vender cara la pelle nonostante l’ultimo posto in classifica, guidati dal trainer ex di turno Ferraboschi. Fischia Dallagà di Rovigo. In contemporanea serve una prestazione maiuscola all’Arcetana, impelagata in zona play-out, che attende la vice-regina Cittadella; gara affidata a un altro arbitro Cai, Radovanovic di Maniago. In serata trasferta ostica per il Boretto che va all’assalto del Real Formigine dell’esterno d’attacco ed ex di turno Hoxha, ritrovando il suo bomber Ennamli. Fischia Lelli di Cesena.

Dopo il titolo provinciale platonico conquistato dalla FalkGalileo sulla Rubierese lo scorso 9 febbraio, i due team reggiani cominciano il percorso nella fase regionale della Coppa Emilia: i falketti ospitano i modenesi della Flos Frugi guidati in attacco dal super bomber Andrea Toni; mister Genitoni deve rinunciare agli squalificati Scutifero in difesa e a Caselli in attacco. Arbitra Fortunato di Parma. Scende nella Bassa modenese la Rubierese per affrontare la Vis San Prospero in una sfida tra regine dei rispettivi gironi. Fra i biancorossi di mister Marino out il centrocampista Ferretti squalificato, mentre l’attaccante Parenti è infortunato; dirige Franzoni di Bologna.

Tris di recuperi in Seconda categoria tutti cruciali per vetta e coda col Carpineti che prova a consolidare l’argento ospitando la Virtus Bagnolo. Serve il blitz all’Atletico Bibbiano Canossa, orfano del fantasista Bellocchi, in casa della cenerentola Gatta.

· Eccellenza:· Coppa Emilia· Seconda categoria (recuperi). Girone D: Borzanese (17)-Boiardo Maer ore 14.30; Carpineti (42)-Virtus Bagnolo (29); Gatta (8)-Atletico Bibbiano Canossa (38)

Federico Prati