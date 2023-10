È derby tra Reggiolo e l’iCare Cavriago

Poker di anticipi in Divisione Regionale 1, dove alle 21 prende il via la quinta giornata. Secondo turno interno consecutivo per l’SB Cavriago (0), ancora fermo al palo, che a Villa Sesso riceve il Masi Casalecchio (2) con l’obiettivo di provare a sbloccarsi.

Alle 21,15 una Pallacanestro Reggiolo (4) ancora imbattuta a domicilio cerca i due punti nel derby con l’iCare Cavriago (2), reduce dal turno di riposo. Sempre alle 21,15 spazio al Nubilaria (2): dopo la sconfitta a Cento con la Benedetto 1964, gli uomini di Freddi puntano a riprendere la propria marcia sul parquet del PalaMalagoli, dove arriva Castelfranco (2).

Chiusura dedicata al Basket Jolly (4), che finora ha giocato e vinto entrambi i match disputati fin qui: dopo il rinvio del match con la già citata Castelfranco per problemi ad un canestro, il quintetto di coach Gibertoni affronta alle 21,30 alla palestra Primo Maggio i bolognesi del Basket Voltone (4), squadra ricca di atleti dal canestro facile come Bernardini, Venturelli, Bergonzoni e Brunetti.