E’ finalmente derby tra Bdl Minimotor e Roller

E’ finalmente derby tra Bdl Minimotor e Roller Scandiano, il primo stagionale del campionato di A2, anche se le squadre si sono già affrontate in Coppa Italia. Si gioca domani alle 18, arbitra Roberto Toti di Salerno. All’appuntamento le squadre arrivano sull’entusiasmo delle gare vinte entrambe 2 a 1 e per Scandiano la soddisfazione è ancora maggiore, visto che il giudice sportivo ha deciso la ripetizione della partita persa a Novara. Decisione che ha fatto gridare allo scandalo i siti hockeistici, anche se è stato l’arbitro a dichiarare… di essersi scordato di aver convalidato il gol che portava in vantaggio il Roller. Il Roller è terzo in classifica con 12 punti e con gli eventuali tre da cogliere a Novara (25 marzo) sarebbe primo in solitaria; a Correggio dovrebbe presentarsi al gran completo. La Bdl (Pablo Jara in foto), che è sesta con 7 punti, è alle prese con qualche acciacco, ma l’ossatura della squadra è salva, con il vantaggio del fattore campo. L’ingresso è libero.

Serie B. Oggi alle 18 a Scandiano si gioca l’identico derby, ma tra i cadetti e a campi invertiti. Il Roller ospita infatti la Minimotor Correggio e il pronostico è per ospiti. In classifica Minimotor prima con 12 punti, Pesaro 9, Mirandola 6, Rotellistica Scandiano, Cremona e Scandiano 3, Italplastics Correggio 0. E proprio per non farci mancare nessun derby, domani a Correggio alle 15 sfida tra Italplastics e Rotellistica Sasco in versione mista.

La femminile di Serie A tornerà solo l’11 marzo a Matera.

Claudio Lavaggi