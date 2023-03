"È il momento di avere coraggio e forza nervosa"

A sostenere i biancorossi nella trasferta di Verona ci saranno quasi 500 reggiani. Circa 200 di loro viaggeranno sui (quattro) pullman offerti dalla società mentre gli altri arriveranno con mezzi autonomi e un sogno comune.

"Questa pausa è stato uno spartiacque anche a livello di calendario - ha spiegato coach Sakota alla vigilia - d’ora in poi arriveranno infatti tutti gli scontri diretti con i team che ricoprono una zona di classifica simile alla nostra. Abbiamo lavorato intensamente sia con l’organico ridotto che, nell’ultima settimana, con il ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive squadre nazionali. Contro la Tezenis è una sfida indubbiamente di grande importanza anche perchè abbiamo perso contro di loro nella sfida d’andata e non esistono squadre deboli in questa Serie A, indipendentemente dalla posizione in classifica. Verona ha buoni realizzatori, gioca in velocità e soprattutto, essendo prima per recuperi e terza per rimbalzi offensivi in tutta la Legabasket, ha un modo di giocare estremamente aggressivo che noi dovremo essere in grado di fronteggiare nel migliore dei modi". Un’aggressività che purtroppo non si è sempre vista nelle ultime partite, ma se Atene piange (Unahotels reduce da 3 sconfitte) pure Sparta non ride visto che la squadra di Ramagli, grande ex della gara assieme a Pini e al general manager Frosini, è in striscia negativa da quattro turni (Pesaro, Virtus, Treviso e Brindisi). "Se non dicessi che questa è una partita fondamentale, direi una bugia - spiega il tecnico della Tezenis - lo è certamente, ma se dicessi che questa è una partita che decide il campionato, direi un’altra bugia sia dal punto di vista matematico sia da quello oggettivo. È una gara che viene dopo un periodo particolare per tutti quanti, perché c’è stata una sosta lunghissima, all’interno della quale ciascuna squadra ha vissuto le proprie vicissitudini e adesso è complicato capire quale sua lo stato d’animo. Noi abbiamo perso una partita a Pesaro che dovevamo vincere, una a Bologna che potevamo vincere, un’altra in casa contro Treviso che avremmo dovuto vincere e infine siamo andati a Brindisi, dove siamo stati in partita per un lungo pezzo di gara, ma alla fine siamo caduti malamente. Queste quattro sconfitte che devono essere resettate per forza. È il momento di avere coraggio e forza nervosa".

Francesco Pioppi