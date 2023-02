È la notte dei sogni: Reggiana facci esultare

di Francesco Pioppi

Una cornice di pubblico da Serie A. Con oltre sedicimila persone, in mezzo a cui batteranno anche tremila cuori granata (i biglietti venduti in provincia sono stati 2.715) che raggiungeranno Cesena con mezzi autonomi, pullman e pure in autostop. Disposti a tutto, pur di sostenere l’amore della vita: la Reggiana. Nello specifico i ragazzi di mister Diana che alle 20,30 saranno messi di fronte a uno snodo fondamentale della loro cavalcata.

Inutile girarci intorno: una vittoria gli spalancherebbe le porte della Serie B creando un vantaggio numerico (+7) e soprattutto psicologico difficile dal colmare. Un pareggio lascerebbe invece intatto il distacco (+4), ma rafforzerebbe le (già granitiche) certezze della Regia. Una battuta d’arresto riaprirebbe i giochi a favore dei romagnoli anche se - è doveroso sottolinearlo - i granata sarebbero comunque padroni del proprio destino (+1). Parliamo di un paracadute striminzito, ma frutto prezioso di una marcia straordinaria.

Peccato arrivarci con la squadra falcidiata dagli infortuni, perché non ci saranno Luciani (problema muscolare, out circa 20 giorni), Muroni (schiena), Montalto (in gruppo da mercoledì) e molto probabilmente anche Cigarini che fino a ieri aveva la febbre a più di 39. Generoso e un po’ incosciente com’è, le proverà tutte per andare almeno in panchina a fare il tifo, ma nessuno vuole rischiare di mandarlo allo sbaraglio in condizioni precarie.

Dopo stasera ci saranno ancora dieci partite e affrontarle con (o senza…) lui farebbe tutta la differenza del mondo. Al suo posto giocherà peraltro Rossi, mica l’ultimo arrivato, autore di una prima parte di campionato da incorniciare. Per assecondare le sue caratteristiche è probabile che Diana gli metta al fianco il dinamismo di Vallocchia e Nardi e rinunci inizialmente alle qualità balistiche di Kabashi. L’albanese potrebbe in ogni caso sparigliare le carte a gara in corso. Sulle fasce ci saranno Guglielmotti e Guiebre, capitan Rozzio riprenderà le chiavi della difesa con Laezza (monumentale negli ultimi due mesi) e Cauz. In attacco invece ‘I gemelli del gol’ a tinte granata: Lanini e Pellegrini, 9 reti a testa.

Cosa dire del Cesena? È uno squadrone. La formazione di Toscano è reduce da 9 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 11 e nel mercato di gennaio ha aggiunto due pezzi importantissimi come Mustacchio e Silvestri. Con 15 reti all’attivo Corazza guida la classifica cannonieri del girone B, ma al suo fianco è letteralmente esploso anche il classe 2003 Stiven Sphendi (6 gol nelle ultime 4). Hanno talento, sono affamati e giocano in casa. Se la Reggiana però saprà fare la Reggiana…