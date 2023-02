E’ la serata del Gran Galà dello Sport Tanti campioni e incasso in beneficenza

E’ la grande serata del Galà dello Sport e della solidarietà e del Memorial Chiarino Cimurri. L’inedita cornice del Circolo Pigal ospiterà la festa dedicata allo sport reggiano e alla beneficenza, giunta alla sua 15ª edizione. L’incasso netto sarà devoluto alla Casina dei Bimbi. Un momento che ritorna in calendario a distanza di quasi cinque anni dall’ultima volta: era il 2018 quando venne organizzata l’ultima edizione che permise di raccogliere fondi a favore di associazioni del territorio.

All’evento, organizzato dal Comitato Orgoglio Reggiano Onlus, parteciperanno ospiti di livello nazionale come Ivan Cottini, ex volto di Amici e malato di sclerosi multipla, che racconterà la sua esperienza. Poi Luca Cantagalli, allenatore del Volley Tricolore, Ana Vitelaru, campionessa di handbike, Alice Pignagnoli, portiere di calcio, il team Movisport con i suoi pilotiche esporrà alcune sue vetture da rally. Non solo sport perché ci saranno i Nomadi, gruppo che quest’anno celebra 60 anni di carriera. Presenti rappresentanti della Reggiana, Pallacanestro Reggiana, Volley Tricolore, Valorugby e tante altre.

La serata prenderà il via alle 20 e il programma prevede un aperitivo e poi la cena. Durante la serata, insieme al 13° Memorial Chiarino Cimurri, il Comitato Orgoglio Reggiano Onlus assegnerà otto premi ad altrettanti esponenti che saranno rivelati all’ultimo: “Carriera”, “Reggianità”, “Resilienza”, “Amore per lo Sport”, “Merito sportivo”, “Giovani”, “Equità e diritto” e “Motivazione”.

Non mancherà l’asta dei cimeli sportivi, uno dei momenti più attesi della serata. In palio la maglia del reggiano Luca Bigi, capitano della Nazionale di rugby, indossata nel match Italia-Francia del Sei Nazioni. Ci saranno quella delle Zebre, del Colorno, del Rovigo e della Nazionale femminile per restare nel mondo della palla ovale. Alice Pignagnoli porterà la maglia indossata nell’anno della vittoria dello scudetto con la Torres, poi la calotta di Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica. Non mancherà materiale fornito daGiuliano Razzoli.

Per partecipare: 393.3329100.