È l’ora del match point salvezza Il Città del Tricolore può far festa

Match point salvezza per l’Hockey Prato Città del Tricolore (6), impegnato alle 15 in provincia di Asti contro la Moncalvese (3) nella penultima giornata della poule retrocessione di Serie A1 femminile. La formazione cittadina è reduce da due vittorie consecutive e ha la concreta possibilità di festeggiare con una giornata d’anticipo: se riuscirà a tornare dalla trasferta piemontese coi tre punti e la Libertas San Saba uscirà sconfitta dal match contro la capolista UHC Capitolina, infatti, Ascione e compagne potranno così tagliare il traguardo stagionale, risultato tutt’altro che scontato per una squadra decisamente giovane e alla prima esperienza in categoria. Per fare il bis con la Moncalvese, battuta 6-3 non più tardi di due settimane fa al "Balestri Gambini", servirà una prova collettiva d’alto livello, mettendo l’ultima arrivata Valenti, che nelle ultime uscite ha dato prova di grande prolificità a livello realizzativo, nelle condizioni di far male alla difesa avversaria.