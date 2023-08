È l’ora della Granfondo Oltre mille per la Matildica

Granfondo Matildica, è iniziato il conto alla rovescia. Ieri gli organizzatori dell’Asd Cooperatori hanno svelato gli ultimi particolari della manifestazione in programma domenica. Alla presentazione il presidente del gruppo sportivo Roberto Camorani, l’assessore allo sport Raffaella Curiosi, Giammaria Manghi (Regione), Nello Borghi (sindaco di Viano) e Stefano Consolini, assessore allo sport di Viano. Le frazioni di avvicinamento per centinaia di ciclisti ora sono tutte simbolicamente in discesa: a breve potranno finalmente pedalare, dopo il rinvio in giugno, deciso per la situazione di emergenza in Romagna.

Un’attesa che si era fatta tangibile. Si prevede la partecipazione di oltre mille appassionati provenienti da 19 Paesi, un’invasione a pedali destinata a colorare il territorio reggiano. Si tratta della 51a edizione, tappa della Uci Granfondo World Series. Tre i tracciati, a garantire una dimensione competitiva o partecipativa: 165, 129 e 54 chilometri tra via Emilia e Appennino, da vivere tra pedalate, curve, discese mozzafiato e paesaggi.

Il via in città da piazza della Vittoria: alle 7 per chi adotterà un ritmo agonistico (la maggior parte, secondo la Cooperatori), alle 7,30 per chi parteciperà con una visione cicloturistica (il 15%, dicono gli organizzatori). L’itinerario più impegnativo toccherà i comuni di Albinea, Viano, Vezzano, Canossa, Casina, Carpineti, Castelnovo Monti, Vetto, Canossa, San Polo, Quattro Castella. Rientro a Reggio previsto tra le 11,45 e le 15,20. Dislivello di circa 3mila metri.

L’anello di 129 chilometri presenta sensibili variazioni dal punto di vista chilometrico e altimetrico, che lo rendono più agevole. Il transito avviene negli stessi territori del tracciato più impegnativo. Dislivello di circa 2mila metri, arrivo degli iscritti in città tra le 10,40 e le 13,30. La prova di 129 chilometri è valida come Mediofondo.

Il percorso breve di 54 chilometri guarda soprattutto ai cicloturisti e prevede un dislivello di circa 750 metri. Dopo di che, largo a premiazioni, foto di rito, pasta party e altre attività correlate al mondo del pedale.

Previste alcune iniziative a prologo. Venerdì a Castelnovo Monti la Cronoscalata di Dante su un tracciato che sfiora i nove chilometri dalla fondovalle del Secchia alla Pietra di Bismantova, dislivello di circa 460 metri. Una salita da vivere tutta in apnea.

Sabato a Reggio in piazza della Vittoria sarà allestito il bike village con possibilità di prova di bici su idea Merida. Per i collezionisti, maglia celebrativa del 51° della Granfondo Matildica. Info: [email protected] – granfondomatildica.it

Modifiche alla viabilità dalle 7 e durante la manifestazione domenica con temporanee sospensioni della circolazione e rallentamenti in piazza della Vittoria, via Cairoli, Mazzini, piazza Gioberti, corso Garibaldi, via Ariosto, piazza Diaz, viale Umberto I, piazzale Lepanto, via Martiri della Bettola, via della Repubblica. Dalle 10 alle 14.30 circa interruzioni al transito in via Emilia Santo Stefano (fra piazzale Duca d’Aosta e piazza Gioberti) e sulle strade interessate: Ghiarda, San Rigo, Ruozzi, fratelli Rosselli, d’Arezzo, Martiri della Bettola, piazzale Lepanto, Umberto I, Diaz, Ariosto, Garibaldi, piazza Gioberti, Mazzini, Cairoli, piazza della Vittoria.

m.t.