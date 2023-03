E’ morto Luciano Battaglia Giocò in A1 e fu azzurro

Lo sport reggiano perde una figura di spicco: Luciano Battaglia si è spento per malattia all’età di 83 anni nella notte tra sabato e domenica.

Classe 1939 (nacque a Reggio Emilia il 14 dicembre), Battaglia è noto per essere stato giocatore di volley negli anni Sessanta, militando in A1 (l’odierna Superlega, la massima categoria italiana della disciplina) con i colori di due realtà di Reggio Emilia come la Termoshell e La Torre.

I migliori piazzamenti: con la Termoshell il sesto posto nel 1968-69, e con La Torre settimo nel 1963-64 e nel 1965-66.

In carriera per lui anche diverse chiamate in Nazionale che ne testimoniano la caratura. In particolare, nell’esperienza in azzurro, ha collezionato dieci presenze nei Giochi del Mediterraneo.

Oltre alle gesta nella nostra provincia, da schiacciatore (era la sua posizione, visti anche i 190cm, a quei tempi un’altezza di altezza) ha militato anche nell’Esercito Napoli, sempre in A1 (era la stagione 1962-63 e la compagine si piazzò al quinto posto). Nella vita è stato insegnante di educazione fisica, e, dopo la carriera da giocatore, ha allenato: esperienze nelle due società reggiane menzionate prima, e anche in realtà come Guastalla (nelle categorie inferiori). È stato anche istruttore di volley per il Centro Sportivo. Lo si ricorda per la grande abnegazione con cui affrontava l’attività sportiva, mirando sempre a far crescere i suoi allievi. Battaglia lascia la moglie Renza, le due figlie Daniela e Valeria (sulle orme del padre, anche loro insegnanti di educazione fisica), i generi Paolo e Manolo e i nipoti Andrea e Matilde. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

g.m.