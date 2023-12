È ora di sfatare il tabù della Doria imbattuta a Reggio

Trent’anni fa Reggiana e Sampdoria si affrontavano in Serie A.

Oggi lo rifaranno nuovamente, per l’undicesima volta nella loro storia, ed il bilancio parla di quattro affermazioni blucerchiate contro le due granata ed altrettanti pareggi, mentre in casa i granata non hanno mai vinto, collezionando ben quattro pareggi ed un kappao.

Le sfide tra le due formazioni cominciano nel campionato cadetto 196667: al Mirabello finisce 1-1, con Fogar che replica al vantaggio ospite di Salvi, mentre nel return match Corni e lo stesso Fogar firmano il 2-1 con cui la squadra ospite torna coi 2 punti da Marassi.

Nel 198182 un altro hurrà esterno per la Regia, che passa sotto la Lanterna con rete nel finale di Corradini; al ritorno un rigore di Matteoli porta avanti i padroni di casa, raggiunti poi sull’1-1 da Totò Vullo, che anni dopo siederà sulla panchina granata.

Venendo alla Serie A, il 19 novembre del 1993 è un gol di "Popeye" Lombardo a firmare l’1-0 casalingo della Samp; a Reggio, invece, finisce 1-1, con Esposito che replica ad Amoruso.

L’anno seguente, in casa, sono Mancini e lo stesso Lombardo, con due reti negli ultimi 5’, a condannare la Reggiana, che poi perde 2-1 anche in trasferta dopo esser passata in vantaggio con Padovano su rigore.

A deciderla, in Zona Cesarini, è ancora Lombardo.

Nel 199697, sempre in Serie A, le ultime due sfide: al Giglio un penalty del "Cobra" Tovalieri risponde a Mancini per l’1-1 finale.

Al Ferraris la Sampdoria domina con due gol nei primi 8’, trascinata da Montella (doppietta per l’aeroplanino) e Carparelli.

d.r.