È viola-granata la nostra storia in Under 21

Il miglior giocatore di questi primi due mesi di stagione granata è Alessandro Bianco: il pensiero è praticamente unanime. Il centrocampista 21enne di proprietà della Fiorentina è stato premiato come miglior giocatore della Reggiana del mese di settembre da "Melloni Immobiliare", e, soprattutto, ha ricevuto la prestigiosa chiamata della Nazionale Under 21 di mister Carmine Nunziata.

Quasi una profezia quella del diesse Roberto Goretti di oltre un mese fa, quando esternò nelle "storie" di Instagram un pensiero: in questa Reggiana c’è chi potrà arrivare in Nazionale. L’Under 21 martedì giocherà alle ore 17.45 a Bolzano con la Norvegia per le qualificazioni al prossimo Europeo, e chissà se Bianco sarà titolare.

In ogni caso, l’intreccio tra l’azzurro e il granata parte da molto lontano, 102 anni fa con esattezza.

È il 1921 quando Felice Romano veste l’azzurro mentre milita a Reggio: primo e unico tesserato granata nella storia a militare con la Nazionale azzurra maggiore. Nello sfogliare le pagine di questa centenaria storia balza un’affascinante curiosità all’occhio: in mezzo all’azzurro e al granata c’è (spesso) il viola. Sì, quello della Fiorentina. Bianco è solo l’ultimo viola in prestito alla Reggiana ad essere convocato in Under 21: lo stesso identico destino di Cristiano Zanetti (in granata nel 97-98), di Marco Augusto Romizi (2009-11), e di Michele Cerofolini (2020-21). Insomma: quando un giovane talento italiano della Fiorentina va a farsi le ossa a Reggio, l’Under 21 è assicurata. Per chi crede al fato Reggio-Firenze è un binomio curioso, ma la storia dei tesserati granata chiamati a Coverciano è fatta di tanti altri colori (tra parentesi il periodo di militanza dei giocatori a Reggio).

Oltre i già citati, in Under 21 arrivarono chiamate anche per Massimo Brambilla (’95, oggi mister della Juventus Nextgen), Gianluca Cherubini (dal 92’ al ’95 e dal 2000 al 2002, per lui anche l’Italia Olimpica), Ciccio Cozza (’94), Davide Dionigi (’94), Gianluca Francesconi (’91-’93, anche Italia Olimpica), Christian Lantignotti (’90-’91 e ’93-’94) e Massimo Margiotta (’99). Nell’Under 20, invece, ritroviamo Romizi, ma anche Ramzi Aya, Matteo Chinellato, Fabio De Luca, Giuseppe Di Masi, Umberto Eusepi, Niccolò Morsia e Mirko Stefani.

Ha trovato l’Under 19 e 18, in granata, un figlio di Reggio, Andrea Costa, oggi mister della Primavera 2. Andando all’Under 18 e 17 troviamo Davide Bagnacani e Fabio Caselli; solo in Under 18 Paolo Mozzini, solo Under 17 per Omar Dallari, e solo Under 15 per Matteo Verdi e Paolo Zanardo.

Uscendo dal Belpaese è impossibile dimenticare il portiere Claudio Taffarel (’93-’94), campione del Mondo "in granata" col Brasile proprio di fronte all’Italia il 17 luglio 1994 a Pasadena.

Chiamate anche per Igor Simutenkov (’94-’98, Russia), Georgi Nemsadze (’99-2000, Georgia), il grande Paulo Futre (’93-’95, Portogallo), Johnny Ekstrom (’93-’94, Svezia), Michael Hatz (’96-’97, Austria), e Arlind Ajeti (2020-21, Albania).

Per citarne un altro, lo scorso anno anche Abdoul Guiebre col Burkina Faso.

Ora, però, è il tempo di Bianco, col solito tragitto: Firenze-Reggio-Coverciano.