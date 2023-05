Eberini consiglia Diana "Resti solo se c’è fiducia"

di Giuseppe Marotta

Prima portiere, poi allenatore: Sergio Eberini (nella foto), 68 anni, conosce molto bene l’ambiente granata. Ha indossato i guantoni dal 1980 all’85 (nell’81 la promozione in B), e ha allenato in C la ‘Regia’ nel 2017-18 (con Andrea Tedeschi e Max La Rosa).

Sergio Eberini: 15 aprile, la Reggiana torna in B. Una parola per descrivere il successo?

"Sofferenza, pensando all’ultima parte. La sconfitta con l’Entella ha complicato le cose. Tanti pensavano, me compreso, di accontentarsi del pari, ma il calcio…".

Si aspettava che la B arrivasse ad Olbia?

"No, serve anche fortuna. Tutti i protagonisti hanno meritato la vittoria, ma è servito un pizzico di fortuna da Chiavari, con l’1-1 della Recanatese. Una gioia grandissima".

Lei ha allenato Paolo Rozzio; cosa ne pensa?

"Un simbolo, un leader che agli avversari fa paura anche solo per la fisicità. Mi auguro venga confermato, ma su questo a Reggio abbiamo una fortuna…".

A chi o cosa si riferisce?

"Al direttore Roberto Goretti: sa benissimo cosa c’è da fare. Solo una cosa: c’è un po’ questo clima di incertezza. Qualche voce su di lui, altre su mister Diana. Ecco, secondo me serve chiarezza al più presto".

Intende che, qualsiasi siano le decisioni, sarebbe bene arrivassero prima possibile?

"Esatto. Per il mercato giocatori è presto, ma prima si sanno le cose a livello, ad esempio, di allenatore, meglio è".

Aimo Diana: sì o no?

"Ha fatto molto bene per due anni. Lo scorso anno ha perso solo per un soffio. Credo che lui debba tastare il polso e andare avanti solo nel caso sentisse la fiducia di tutti. Altrimenti ci sta valutare altro".

Quindi Diana le piace.

"Mi dispiacerebbe non rivederlo in panchina. Ha sempre scelto formazioni equilibrate, con un senso tattico importante. Far fronte ai tanti infortuni era complicato, se l’è cavata egregiamente".

Non possiamo non chiederle nulla su Venturi. Come lo vede in ottica B?

"Credo sia importante prendere un’alternativa valida, così da creare con Venturi una coppia affidabile. L’uno dovrà stimolare l’altro, una bella coppia viva è un’ottima soluzione".

Rispetto alla B con Alvini quali errori non andranno ripetuti? "Non bisogna innamorarsi troppo di chi ti ha portato al successo. C’è un motivo se esistono le categorie: ci sono giocatori di A, di B, di C, quelli di alta C che in B non sfondano, e così via".

Cosa servirà l’anno prossimo in particolare?

"Fare fin da subito risultato, ad ogni costo. Cinque anni fa avevo avuto come avversario Bisoli, oggi al Sudtirol. Lui è da seguire come esempio dell’essere pragmatici".

Si aspetta tanti cambiamenti nella rosa?

"Diversi, sì, ma qualche esperto va riconfermato. Poi servirà qualche giovane importante, e gente che ha esperienza in B".

Lei cosa fa oggi?

"Alleno i portieri del vivaio delle Terre Matildiche, e la squadra Allievi under 16 sempre alle Terre. Poi lavoro alle Elementari di Puianello nell’attività sportiva".