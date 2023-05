Eccellenza, Boretto vola ai play-out L’Arcetana retrocede e ne prende 7

Con una storica débâcle casalinga (1-7), l’Arcetana retrocede in Promozione al termine di un quadriennio in Eccellenza. La goleada incassata dall’Agazzanese, approdata così agli spareggi nazionali grazie all’argento nel girone, e il contemporaneo hurrà del Boretto (nella foto il centrocampista Philippe Diouf) che conquista così l’unico play-out contro la Modenese, condannano i biancoverdi a un amarissimo epilogo nella terza gara della gestione di mister mister Ivano Rossi, subentrato nella settimana di Pasqua al collega Pivetti. Non basta la rete di Benabei al 35’ che aveva ridotto le distanze sull’1-3, perché i piacentini dilagano nella ripresa.

Il team della Bassa, al suo primo campionato di Eccellenza, ha invece regolato (3-2) il Nibbiano grazie alla doppietta del puntero Fanti e alla singola di Diouf e domenica prossima cercherà di agguantare un’incredibile salvezza sul terreno della Modenese. La truppa di oltre Secchia, affidata da qualche settimana al trainer Matteo Vullo, ha impattato ad occhiali sul terreno della Castellana Fontana, sancendo così la retrocessione diretta dei piacentini in compagnia di Campagnola e Anzolavino.

Saluta con una sconfitta (3-4) il Rolo nella passarella casalinga contro il Colorno dove si conferma bomber l’ex granata Altinier, a segno anche nella sua ultima gara. Per i reggiani double di Fiocchi e sigillo del puntero Napoli.