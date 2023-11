Eccellenza, per la Bagnolese scontro salvezza a Fidenza: bisogna far punti. Tris di derby in Promozione: il BibbianoSan Polo cerca il 4° successo di fila

Primo novembre di impegni (ore 14.30) per il calcio dilettanti dall’Eccellenza alla Terza categoria. Fari puntati sulla Promozione che propone un tris di derby: la capolista BibbianoSan Polo, protagonista di un tris di hurrà consecutivi, viaggia al Torelli contro lo Sporting Scandiano del regista ex di turno Iaquinta, ma privo dell’infortunato difensore Saetti Baraldi. Pesanti punti salvezza sul piatto fra Atletic Progetto Montagna e Vezzano coi bismantovini che devono rinunciare al jolly Stefano Ametta, fermato per ben 5 turni dal giudice sportivo dopo il ko di San Felice. Nel girone A si prevede un’importante cornice di pubblico per Riese-Luzzara con gli ospiti galvanizzati dal tris di successi in stecca che li ha proiettati quasi in zona play-off. Turno sulla carta favorevole alla Vianese che attende il Castelnuovo Rangone dei reggiani Menozzi e Pedroni. In Eccellenza la neo-nata Brescello Piccardo e la matricola Fabbrico si giocano un posto al sole come rivelazione di questo avvio. In orario serale scontro salvezza per la Bagnolese che viaggia contro la Fidentina da poco riaffidatasi a mister Francesco Montanini, reduce dal pari esterno col Faro. Fuochi d’artificio nel C con lo scontro al vertice fra la Virtus Libertas e la matricola Vis San Prospero e a poca distanza va in onda il super derby fra il Masone, terzo leader, atteso da un Daino Santa Croce assetato di riscatto. Esame di maturità per il Guastalla sul difficile campo del neo-retrocesso Ganaceto. Debutto casalingo per mister Bertacchi che col suo Carpineti deve aggiudicarsi lo scontro con la maglia nera Consolata.

Eccellenza: Brescello Piccardo (15)-Fabbrico (14); Fidentina (4)-Bagnolese (1) ore 20; La Pieve Nonantola (12)-Correggese (17); Montecchio (8)-Salsomaggiore (13); Rolo (9)-Colorno (13). Promozione. Girone A: Boretto (9)-Carignano (15) a Pomponesco (ore 16); Campagnola (12)-Felino (15); Riese (10)-Luzzara (14); Sammartinese (8)-Fornovo Medesano (14). Girone B: Arcetana (19)-S.Felice (12); Atletic Cdr Mutina (15)-BaisoSecchia (15) a Campogalliano; Atletic Progetto Montagna (6)-Vezzano (8) sul sintetico di Castelnovo Monti; Castellarano (18)-Next Gen Terre di Castelli (2); Sporting Scandiano (16)-BibbianoSan Polo (24); Vianese (21)-C.Rangone (10). Prima categoria. Girone B: Basilicastello (11)-Quattro Castella (9); Boca Barco (5)-Celtic Cavriago (5). Girone C: Daino S.Croce (11)-Masone (15); FalkGalileo (3)-S.Prospero Correggio (6); Ganaceto (11)-Guastalla (14); Solierese (10)-Original Celtic Bhoys (10); Viadana (8)-Reggiolo (8); Virtus Cibeno (3)-Povigliese (10); Virtus Correggio (4)-Rubierese (10); Virtus Libertas (15)-Vis S.Prospero (15) a Pieve Modolena. Girone D: Carpineti (4)-Consolata (3); Casalgrande (18)-Lama 80 (5).