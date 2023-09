Ecco i gironi dei baby

Si alza il sipario sulla stagione per gli Under 17 e Under 15 della Unahotels con l’ufficializzazione dei gironi. Gli Under 17 di coach Giordano Consolini dovranno affrontare un campionato dalla formula rinnovata.

A differenza dei due raggruppamenti territoriali di Emilia e Romagna, quest’anno ci saranno ben quattro mini-gironi e la Unahotels, nella fase iniziale, se la dovrà vedere con Stars Basket Bologna, Piacenza e Fulgor Fidenza.

Le restanti formazioni sono state suddivise in due gironi da quattro e uno da cinque team.

Anche per gli Under 15 formula nuova ma all’opposto: invece di due gironi iniziali, ci sarà un unico raggruppamento formato da quattordici squadre.

I boys di coach Iemmi incroceranno le armi con Masi Casalecchio, International Imola, Benedetto Cento, S.G. Fortitudo, San Lazzaro, Virtus, Vis Ferrara, Rimini, Fulgor Fidenza, Fortitudo Academy 103, One Team Forlì, Raggisolaris Faenza e Modena. La prima palla a due stagionale è prevista, per entrambi i campionati, nel weekend del 7-8 ottobre.

c.c.