Ecco il calendario delle gare giovanili: nel reggiano sono previste solo tre corse

Prende forma l’attività ciclistica Under 23 e giovanile a livello regionale, che coinvolge varie società reggiane. La Federazione ha diramato il calendario delle corse in cui figurano anche alcuni appuntamenti nel nostro territorio. Le attività calendarizzate riguardano le categorie comprese tra gli Elite Under 23 e gli Esordienti, passando da Junior e Allievi, maschile e femminile.

Per gli Under 23 il via è previsto il 23 febbraio all’autodromo di Misano. Junior in gara dal 5 marzo a Faenza con il Gran premio Moreno. Debutto per gli Allievi il 26 marzo a Riccione su iniziativa del Gs. Eurobike, mentre gli Esordienti possono sfrecciare per il podio dal 26 marzo in occasione di una classica di primavera per il movimento giovanile: il Gran premio fioritura di Vignola. Per quanto riguarda il Reggiano, gara Allievi a Cavriago il 25 giugno organizzata dal locale sodalizio. Il 2 luglio è il turno degli Esordienti a Quattro Castella per il Gran premio Cooperatori organizzato dalla Cooperatori. Il 10 settembre appuntamento a Rubiera con le corse rivolte a Esordienti e Allievi su iniziativa della Ciclistica 2000 Litokol. A queste corse potranno aggiungersene altre di tipo ludico, rivolte ai Giovanissimi, che si propongono di avvicinare i ragazzini alla pratica sportiva. Verranno inoltre inserite manifestazione di mountain bilke e ciclocross. Scorrendo via via il calendario Fci, emerge che l’attività si conclude in ottobre con due iniziative per Allievi: l’1 a Calcara (Bologna) per il Gran premio Esercenti , l’8 a Lugo (Ravenna) per la locale manifestazione dell’Sc. Baracca.