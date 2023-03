Ecco il docufilm su Sandro Gamba

Una grande serata di basket organizzata dal comitato provinciale Fip, in collaborazione con ‘Fondazione per lo Sport’ e ‘Panathlon International’. A partire dalle 19 al cinema ‘Al Corso’, nel cuore della città, sarà proiettato il docufilm ‘Un coach come padre - L’incredibile storia di Sandro Gamba’ una sorta di lettera aperta da parte di uno degli sportivi italiani più vincenti. Presenti anche due ex azzurri come Piero Montecchi e Antonello Riva che proprio con coach Gamba vinse gli Europei a Nantes ’83 ed è ancora oggi il miglior realizzatore della storia nel campionato italiano e in maglia azzurra.

Ad assistere all’evento anche la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli e l’ex-capitano biancorosso Orazio Rustichelli.

Ingresso con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonando al 328.4350225.