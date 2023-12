Ecco la casa dell’hockey prato

È stato inaugurato nella serata di lunedì il rinnovato sintetico cittadino ’Balestri Gambini’ che, oltre ad ospitare nella primavera del prossimo anno l’avventura nel campionato di Elite maschile dell’Hockey Prato Città del Tricolore, sarà a disposizione del polo scolastico di via Makallè.

Un investimento non banale, quello fatto dalla Provincia, con materiali utilizzati all’avanguardia, sia per quanto riguarda il terreno di gioco che l’illuminazione, in anticipo rispetto ad alcuni temi oggi all’attenzione dell’opinione pubblica.

Il campo, come ha spiegato Ivan Brini di Vaneton, è basato sulla tecnologia "water based", senza intaso, mentre Marco Ceudek (Gewiss) ha parlato dell’impianto Led che garantisce un risparmio in termini economici e rispetta le norme per l’inquinamento luminoso. A fare gli onori di casa Marco Bonacini, presidente dell’Hockey Prato Città del Tricolore e vice presidente federale, che ha ricordato l’inaugurazione giusto un anno fa della palestra adiacente al campo in sintetico, mentre il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha tenuto a rimarcare come la società ospitante non si distingua solo per i risultati sportivi ma anche per la volontà di investire, in prima persona, nell’impiantistica, in momenti come quelli attuali.

In seguito sono arrivati gli interventi di Gianmaria Manghi, che ha fatto il punto circa l’impiantistica sportiva presente in Emilia-Romagna, lodando il presidente Bonacini e la sua società per la credibilità che ha saputo costruirsi nei tanti anni di storia. Complimenti che sono arrivati anche da Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale.