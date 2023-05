Ecco le dimissioni: "Lascio qui il cuore"

di Daniele Barilli

In silenzio. E in punta di piedi. Se n’è andato così, Alessandro Dalla Salda. Buttandosi alle spalle 24 anni di vita trascorsi in biancorosso dal 1997 ad oggi con una parentesi di due stagioni, dal 2018 al 2020, passate prima alla Virtus e poi a lavorare sotto traccia per dare una nuova proprietà alla stessa Pallacanestro Reggiana.

Se n’è andato in punta di piedi, presentando dimissioni solo formali: tutti sapevano, infatti, che al 30 giugno, giorno in cui scadeva il suo contratto, la Pallacanestro Reggiana l’avrebbe ringraziato, salutato e congedato. Lo sapevano tutti, lui per primo. E, non a caso, negli ultimi mesi, il suo nome era rimbalzato per mezza Italia, accostato a diversi club. Alla fine questa pallina da flipper, si è fermata sulla casella targata Napoli dove Dalla Salda ricomincerà un’altra avventura.

Se ne va, in silenzio e in punta di piedi, Dalla Salda e il suo addio è un segnale preciso per la società biancorossa: da oggi inizia il futuro. Bisogna cominciare a costruire qualcosa di importante. E bisogna farlo proprio puntando su quella discontinuità che avevamo invocato lunedì, dopo la notte di festa per una salvezza storica e soffertissima. Dopo una stagione piena, come abbiamo già scritto, di scelte scellerate per le quali, ora, anche Dalla Salda, come Max Menetti in autunno, ha pagato il conto. tanto che le sue dimissioni sono state subito accettate dalla società.

Se ne va, Alessandro, in silenzio e in punta di piedi mentre mai come questa volta, avrebbe dovuto presentarsi davanti ai microfoni e ai taccuini. Per raccontare, spiegarsi, rispondere alle domande, metterci la faccia e salutare la sua città. Forse, ha fatto sapere, lo farà nei prossimi giorni. Ma i prossimi giorni sono già il futuro. E il giorno giusto, per chiudere il cerchio, era ieri. Così, questo addio amarognolo, con poche dichiarazioni in un comunicato stampa, ha proprio il sapore della porta che si chiude, con la valigia in mano, buttandosi tutto alle spalle.

"Ringrazio il Presidente, i soci e tutto il Club per questi tre anni molto importanti trascorsi insieme. È stato un periodo - le parole di Dalla Salda tramite l’ufficio stampa - dove abbiamo mantenuto la società all’altezza della propria tradizione, pur in un momento storico complicato da vari avvenimenti esterni. Lascio una organizzazione solida, sempre pronta a guardare avanti con fiducia, che sono certo avrà un grande futuro. Il mio cuore sarà sempre con la Pallacanestro Reggiana".

Il tutto e il niente, insomma. Reggio perde una delle sue figure storiche, ma, se c’era un momento giusto per farlo, era questo. Il rapporto si era sfilacciato con la dirigenza, ma anche con i tifosi e gran parte dell’ambiente. Nel momento della crisi e della bufera, i fischi e le contestazioni avevano coinvolto, giustamente, anche lui.

Le sue scommesse, negli ultimi anni, hanno pagato poco. Dalla Salda, va detto, è stato l’uomo delle due finali scudetto e del trionfo in Eurochallenge, ma è stato anche l’uomo della retrocessione in A2 nel 2007. E’ stato il dirigente che Landi considerava tra i migliori, nel suo ruolo, in Italia, ma è anche il dirigente che alla Virtus Bologna ha resistito pochi mesi. Ha sempre diviso: tanti lo hanno apprezzato, altrettanti lo hanno criticato. E ieri l’addio con il saluto della presidente Veronica Bartoli: "Voglio ringraziare Alessandro a titolo personale e di tutti i soci di Pallacanestro Reggiana per l’importante lavoro svolto, prima nel dare forma alla nuova compagine societaria e poi nelle tre stagioni sportive vissute insieme a lui. Alessandro è un grande professionista ed una figura che resterà sempre nella storia del nostro Club, gli facciamo un grosso in bocca al lupo augurandogli le migliori fortune professionali".