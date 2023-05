Elena e Riccardo, campioncini di scacchi "La bimba ha iniziato all’età di 4 anni"

Non avrà avuto il fascino della serie Netflix, ma anche Reggio ha scoperto la sua regina degli scacchi. O meglio, vista l’età, la sua reginetta. E il suo fratellone non vuole essere da meno.

Stiamo parlando di Elena e Riccardo Canossa, giovanissimi figli di Enrico e Fabrizia Barbieri: sono nati rispettivamente nel 2013 e nel 2006 ma hanno già alle spalle una discreta carriera scacchistica, tanto da aver raggiunto titolo e podio regionale nelle rispettive categorie.

E’ accaduto a Bologna, al circolo scacchistico della città, dove si è svolta la fase regionale della trentacinquesima edizione del campionato italiano giovanile individuale di scacchi e i due non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Elena è diventata campionessa femminile under 10, mentre Riccardo ha raggiunto il terzo posto nella categoria under 18. I due potranno quindi partecipare ai campionati nazionali che si terranno dal 2 al 9 luglio a Tarvisio, marcando rispettivamente la terza e sesta presenza. L’anno scorso, per gareggiare, sono dovuti andare addirittura a Terrasini, in Sicilia, provincia di Palermo.

"A iniziare è stato Riccardo quando aveva 8 o 9 anni - racconta orgoglioso papà Enrico -, ci aveva visti giocare in famiglia e da fratello maggiore ha contagiato la sorellina. Così Elena ha preso a sua volta in mano i pezzi in età molto precoce, quando aveva solo 4 anni. Già a maggio del 2021 aveva partecipato ai suoi primi campionati nazionali, organizzati a Salsomaggiore". Lì si trova anche il circolo ‘Bertellini’, in cui la giovanissima è attualmente tesserata, mentre il ragazzo - che deve ancora compiere 17 anni e ha gareggiato per la prima volta su palcoscenico italiano a Chianciano nel 2017 - è iscritto a Reggio nella società ‘Ippogrifo’, la cui sede è fissata presso il centro sociale Venezia a San Maurizio.

"I miei figli gareggiano anche in vari tornei con adulti in partite lunghissime, quelle di Riccardo in media durano 3 o 4 ore" spiega Enrico, che ripercorrendo la formazione dei due giovani scacchisti ricorda anche un momento particolarmente difficile: "Il periodo del Covid ha fatto saltare per un anno tutti i tornei, nazionali compresi. In quei mesi, senza poter competere, è stata dura continuare. Però i ragazzi non hanno smesso di allenarsi e adesso sono arrivati questi grandi risultati. Elena il primo di aprile aveva vinto il titolo provinciale, Riccardo invece è alla prima grande medaglia. Da genitori siamo molto orgogliosi, vedremo come andranno avanti". C’è da scommetterci: i ragazzi sapranno scegliere con cura le prossime mosse.

Tommaso Vezzani