"Elvis, amico mio: mi fai diventare matto"

Tutti pazzi per Elvis Kabashi (nella foto). Un primo tempo in cui ha sbagliato un po’ tutto, pur cercando di essere sempre nel vivo della manovra e poi una ripresa da giocatore di altra categoria, con la pennellata da fuori area che ha regalato tre punti di platino alla Reggiana. Nella prestazione dell’italo-albanese c’è l’essenza di questo centrocampista ‘genio e sregolatezza’ voluto a tutti costi da mister Diana, uno dei pochissimi tecnici che è sempre riuscito toccare le corde giuste di questo ragazzo – adesso 29enne – che quando era poco più di un adolescente la Juventus acquistò dall’Empoli cedendo in cambio Rugani (sì, proprio l’attuale ‘stopper’ dei bianconeri). Questo per sottolineare che ‘Kawasaki’ - come lo hanno ribattezzato simpaticamente tanti tifosi – ai tempi era considerato uno dei giovani più forti d’Europa nel suo ruolo. Poi un carattere non troppo incline ai compromessi e un paio di passaggi a vuoto gli hanno fatto perdere treni importanti, ma in granata sembra finalmente aver trovato la propria dimensione.

Dopo il gol vittoria con la Torres, i social di ‘Kaba’ sono stati letteralmente invasi dai complimenti di ultras e compagni di squadra. ‘Mi fai diventare matto amico mio!’ è la dedica di Fausto Rossi al collega di reparto, mentre qualche tifoso scomoda addirittura il ‘re del rock’ (Elvis Presley) e mette ‘Suspicious Mind’ come colonna sonora per le immagini del missile con cui ha piegato i sardi.

Kabashi ha festeggiato la vittoria in compagnia degli affetti più cari, cenando in un locale vicino a Forte dei Marmi ovvero nei prati di casa visto che è nato e cresciuto lì vicino, tra Massa e Carrara. Al settimo cielo anche tutti gli altri protagonisti della Reggiana, a partire da capitan Rozzio che sabato aveva una tifosa speciale al seguito: la figlioletta Bianca che nel post partita sgambettava felice sul rettangolo verde del ‘Città del Tricolore’, con il papà impegnato a compiere gli ultimi scatti della giornata per tenerne a freno l’esuberanza. ‘Avanti così! Forza!’ è il messaggio telegrafico di Luciani, uno dei saggi del gruppo, autore di una prova di sostanza al posto dello squalificato Laezza. Applausi all’unanimità anche per l’ex Scappini che, oltre ad essere stato salutato con affetto dalla curva, è stato elogiato anche da Fausto Rossi: ‘Un grande compagno ed un amico vero’ ha scritto il mediano della Reggiana in riferimento al bomber. Ultimo, ma non per importanza, il post del ‘Tagliagole’ Montalto che ha condiviso il punteggio finale (1 a 0) corredato da un ‘forza’ con l’emoticon delle fiamme. Anche il suo fuoco cova sotto la cenere ed è pronto a divampare. Magari già dalla prossima trasferta a Rimini.

Francesco Pioppi