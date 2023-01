Emergenza sotto canestro Problemi anche per Diouf

Reparto lunghi sotto osservazione. La fiducia rinnovata a Beka Burjanadze, con l’opzione d’uscita che è stata spostata in avanti (al 18 febbraio), non ha spento i radar biancorossi che restano sintonizzati su eventuali opportunità di mercato da cogliere. Nelle ultime ore alla Unahotels è stato accostato il nome di Nick Perkins, possente centro attualmente in forza alla Happy Casa Brindisi che - dopo aver ingaggiato anche Doron Lamb in uscita da Scafati - si trova con due stranieri in più rispetto ai sei ‘schierabili’ e una situazione ambientale abbastanza tesa, in cui soffia forte il vento del cambiamento. Alcune settimane fa c’era stato qualche sondaggio tra le parti per capire se Perkins fosse effettivamente cedibile, ma il club del presidente Marino aveva risposto immediatamente ‘picche’ probabilmente anche per non dare un vantaggio a un club rivale che, in questo modo, avrebbe oltretutto risparmiato un visto. Il giocatore ha quelle caratteristiche di pericolosità in post basso richieste con insistenza da coach Dragan Sakota anche se dal punto di vista difensivo non avrebbe risolto assolutamente nulla. L’operazione si è quindi fermata ancor prima di poter essere imbastita e altri profili (come quello di Emanuel Terry, centro super atletico, ora a Trieste) sono stati accantonati perché non convincevano il tecnico serbo. Il settore dei lunghi biancorossi è comunque in ‘fermento’ visto che l’entourage di Momo Diouf (nella foto), rappresentato dal potente agente Matteo Comellini (lo stesso di Melli e Fontecchio, per capirci…) non è soddisfatto dell’utilizzo del lungo italo-senegalese e vedrebbe di buon occhio la cessione in una squadra che possa valorizzarlo. Pesaro e un paio di club di Serie A2, si sono già detti interessati, ma al momento la Pallacanestro Reggiana ha chiuso in maniera inequivocabile la porta ad ogni trattativa.

La situazione va comunque monitorata sotto più punti di vista, in primis perché ‘Momo’ ha accusato qualche acciacco negli ultimi allenamenti e ha svolto un lavoro differenziato, e in seconda battuta perché gli uomini mercato biancorossi non lo cederanno - eventualmente - prima di avere un altro giocatore di ruolo italiano. Il mercato in questo momento offre pochissimo e non va dimenticato che Reggio dovrebbe poi utilizzare uno dei tre tesseramenti che gli è rimasto a disposizione. Quella che riguarda Diouf e il settore lunghi è comunque un ‘situazione’ che va tenuta monitorata con grande attenzione.

Francesco Pioppi