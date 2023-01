Emil Gas, vai e colpisci

Impegni agevoli, almeno sulla carta, per due delle reggiane di Serie C Silver, di scena stasera nella seconda giornata di ritorno. La capolista Pallacanestro Correggio (32) ospita alle 19 al PalaPietri il Gaetano Scirea Bertinoro (6), penultimo in classifica, e vuole continuare nella propria imbattibilità lanciando un chiaro segnale alle rivali per la prima piazza, distanti 8 lunghezze: tra i forlivesi occhio a Bassi (14,7 punti di media) e ai lunghi Benzoni e Ndour. Alle 18,30, invece, trasferta bolognese per l’Emil Gas Scandiano (22): agganciato il quarto posto a 2 lunghezze dal podio grazie alla vittoria infrasettimanale nel recupero con Ferrara, la formazione di coach Spaggiari è ospite del fanalino Grifo Imola (4), reduce da 7 stop di fila. Chi ha il compito più complicato, alle 21, è la Pallacanestro Novellara (18): al PalaMalagoli, infatti, arriva la Virtus Medicina (24), seconda a pari punti col Magik Parma, che ha negli esperti Poluzzi, Curione e Musolesi i propri punti di forza.