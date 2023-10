"Emozioni indescrivibili: Edoardo Pieragnolo segna il primo gol in B"

Dopo le critiche per alcune amnesie difensive, ecco un gol per Edoardo Pieragnolo, il primo in granata e il primo in B. "Emozione unica, un mix di emozioni indescrivibili nel momento in cui la palla è entrata". Oltre al gol anche una grande chiusura difensiva. "Quell’intervento è stato puro istinto, anche lì ho provato belle sensazioni, sono contento". Pieragnolo continua: "Ho fatto un salto mentale sapendo di dover lavorare in difesa, e credo di aver concesso meno. Mi sto allenando bene in settimana, e l’obiettivo è migliorare anche in fase difensiva". Mercoledì c’è il Genoa. "Ci siamo concentrati molto sulla FeralpiSalò, ma da domani (oggi, ndr) lavoreremo per il Genoa, una grande partita".

Era uno dei più attesi: Janis Antiste finalmente si è sbloccato. Così il francese. "Sono molto contento, ma sottolineo una cosa: il mio è un gol di squadra, e sono anche molto felice per i primi gol di Cigarini e Pieragnolo". Il giocatore classe 2002 sta giocando alle spalle della punta, defilato verso destra. "Mi trovo bene. Sono una punta centrale, ma giocando in quella posizione sono più libero di svariare e di usare al meglio le mie caratteristiche. Poi giocare con Gondo, ma anche con gli altri, è facile, perché i miei compagni conoscono il calcio e sanno giocare bene la palla". Le differenze tra la Serie A, che ha giocato con Sassuolo e Spezia, e la B. "Indubbiamente il livello della A è nettamente superiore, però la B è un campionato fatto di professionisti, molto duro, e se non ti fai trovare pronto fai fatica".

